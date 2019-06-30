Ankara Kent Konseyi'nin yeni başkanı Halil İbrahim Yılmaz oldu

Toplam 264 delegeden 234'ünün katıldığı seçimde Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz oyların 233’ünü alarak Kent Konseyi’nin yeni başkanı oldu.

ORTAK AKIL VURGUSU

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genel Kurula katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi’ni oluşturan Başkent’teki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlara, “Sizler, Ankara için hiçbir beklentiye girmeden bu şehre adanmış hayatlarsınız. Bu bilinçle Ankara’nın hikâyesine atılacak imzalarsınız” sözleriyle seslendi.

Başkan Yavaş, Ankara Kent Konseyi'nin başkentin vicdanı, feraseti ve ortak aklını temsil edeceğini vurgulayarak, “Yönetim anlayışım gereği meşvereti önemsiyorum. Yerel demokrasinin güçlü bir enstrümanı olarak kent konseyinin, istişareyi merkeze alan ortak bir akıl mekanizması işlevi göreceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



