Ankara Kilis arası kaç km? Ankara Kilis arası kaç saat? Ankara Kilis Yol Tarifi, Ankara Kilis Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Kilis'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA KİLİS ARASI KAÇ KM?
Mıkla, Patlıcan kebabı, Şıllık tatlısı, Kerebiç, Katmer, İçli köfte, Ekşili malhıta çorbası, Kahke, Kölük aşı, Fırın yapması, Cennet çamuru, Teşrube ve Arap tava'sı ile meşhur,
Ravanda Kalesi, Şeyh Mansur Türbesi, Ulu Cami, Hisar Çamlığı Tabiat Parkı ve Oylum Höyük'e ev sahipliği yapan Kilis ile Ankara arası mesafe:
D750/E90 ve E90 üzerinden 767 km
D260 üzerinden 715 km
ANKARA KİLİS ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D750/E90 ve E90 üzerinden 8 saat 23 dakika
D260 üzerinden 8 saat 47 dakika
Otobüs ile
Ortalama 11 saat
ANKARA KİLİS OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Kilis'e gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Kilis arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Kilis otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro 100 TL
ANKARA KİLİS YOL TARİFİ
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