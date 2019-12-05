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Ankara Kilis arası kaç km? Ankara Kilis arası kaç saat? Ankara Kilis Yol Tarifi, Ankara Kilis Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Kilis arası kaç km? Ankara Kilis arası kaç saat? Ankara Kilis Yol Tarifi.. Ankara Kilis kaç kilometre? Ankara'dan Kilis'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Kilis arası kaç km? Ankara Kilis arası kaç saat? Ankara Kilis Yol Tarifi, Ankara Kilis Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Kilis arası kaç km? Ankara Kilis arası kaç saat? Ankara'dan Kilis'e nasıl gidilir?, Kilis Ankara arası kaç km? Kilis Ankara arası kaç saat? Kilis'ten Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Kilis Yol Tarifi, Ankara Kilis otobüs bileti, Ankara Kilis otobüs firmaları, Ankara Kilis kaç kilometre?

Ankara'dan Kilis'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA KİLİS ARASI KAÇ KM?

Mıkla, Patlıcan kebabı, Şıllık tatlısı, Kerebiç, Katmer, İçli köfte, Ekşili malhıta çorbası, Kahke, Kölük aşı, Fırın yapması, Cennet çamuru, Teşrube ve Arap tava'sı  ile meşhur,

Ravanda Kalesi, Şeyh Mansur Türbesi, Ulu Cami, Hisar Çamlığı Tabiat Parkı ve Oylum Höyük'e ev sahipliği yapan Kilis ile Ankara arası mesafe:

D750/E90 ve E90 üzerinden 767 km

D260 üzerinden 715 km

ANKARA KİLİS ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

D750/E90 ve E90 üzerinden 8 saat 23 dakika

D260 üzerinden 8 saat 47 dakika

Otobüs ile

Ortalama 11 saat

ANKARA KİLİS OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Kilis'e gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Kilis arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Kilis otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro 100 TL

ANKARA KİLİS YOL TARİFİ

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