Ankara kimliğini topluma bir kez daha hatırlatacak belgeselin ilk gösterimi yapıldı

Başkent Ankara Meclisi tarafından hazırlanan “Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması” belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

Başkanlığını AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan’ın yürüttüğü Başkent Ankara Meclisi tarafından hazırlanan “Bir Zamanlar Ankara Sözlü tarih Çalışması” belgeselinin ilk gösterimi geçtiğimiz akşam bir otelde yapıldı. Gecede konuşma yapan Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan,” Ankaralı olmanın ayrıcalıklarını özümsemiş kişilerle yapılan görüşmelerden oluşturulmuş belgesel film ve kitap, Ankara kimliğini topluma bir kez daha hatırlatacak” dedi. Düzenlenen geceye Ankara Valisi Vasip Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Başkent Ankara Meclisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz katıldı.

ANKARALI KİMLİĞİNİ HATIRLATACAK

Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan belgeselin Ankaralılık kimliğine katkıda bulunacağını sosyal, kültürel değerleri tekrar hatırlatacağını ifade ederek “Ankara’nın Başkent olduğu tarihlerden itibaren Ankaralı olan ve Ankara’nın ekonomik-sosyal ve kültürel hayatına katkılarda bulunan, Ankaralı olmanın ayrıcalıklarını özümsemiş kişilerle yapılan görüşmelerden oluşturulmuş belgesel film ve kitap, Ankara kimliğini topluma bir kez daha hatırlatacak. Ayrıca Ankara’yı Ayhan Sümer’in anlatımı ile öğrenmenin öneminin farkında olarak aramızdan ayrılmasına rağmen Ankara tarihinin tanığı olarak çalışmaya dahil ettik. Başkent olduğu günden bu yana değişim gösteren kent kültürünün, kentli olmanın, Başkentli olma kültürünün dünden bugüne gelen seyrine ışık tutarak Ankaralılara ve bu ülkenin başkentine sevgi, saygı duyan bütün vatandaşlara bir anlamda Cumhuriyetin gelişimini de anlatıyor” dedi.

BU ÇALIŞMALARI GELİŞTİRECEĞİZ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Başkent’in ticaret, sanayi, tarım ve kültürel bir miras kenti olduğunun altını çizerek, “Sözlü tarih çalışmasına, Ankara için eksik kalmış bir alan olduğunu tespit ederek başladık. Ankara, ticaret, sanayi, tarım ve kültürel miras kenti. Bu nedenle bu çalışmasıyla Ankara’mızı öncelikle Ankaralılara sonra tüm Türkiye’ye ve daha sonra da tüm dünyaya anlatacağız. İnanıyorum ki bu çalışmayı etap etap geliştireceğiz. Bu çalışma Ankara’nın belleği olacak” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA