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Ankara Kırıkkale arası kaç km? Ankara Kırıkkale arası kaç saat? Ankara Kırıkkale Yol Tarifi, Ankara Kırıkkale Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Kırıkkale arası kaç km? Ankara Kırıkkale arası kaç saat? Ankara Kırıkkale Yol Tarifi.. Ankara Kırıkkale kaç kilometre? Ankara'dan Kırıkkale'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Kırıkkale arası kaç km? Ankara Kırıkkale arası kaç saat? Ankara Kırıkkale Yol Tarifi, Ankara Kırıkkale Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Kırıkkale'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA KIRIKKALE ARASI KAÇ KM?

Un tarhanası, Yoğurtlu tarhana çorbası, Tuvalak, Katma aşı, Sızgıt, Omaç, Madımak, Keskin tava, Sarığı burma, Haside (Pekmez peltesi) ve Gölleme'si (Batırma) ile meşhur,

Çeşnigir Köprüsü, Sulu Mağara, Ceritkale Kaya Mezarları ve Hasandede Camii'ye ev sahipliği yapan Kırıkkale ile Ankara arası mesafe:

D200 ve Ankara Kırıkkale Yolu/D200/E88 üzerinden 78,6 km

ANKARA KIRIKKALE ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D200 ve Ankara Kırıkkale Yolu/D200/E88 üzerinden 1 saat 12 dakika

Otobüs ile

Ortalama 1 saat 20 dakika

ANKARA KIRIKKALE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Kırıkkale'ye gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Kırıkkale arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Kırıkkale otobüs firmaları ve bilet fiyatları

ES 15 TL

Beydağı 20 TL

Altınışık 15 TL

Metro 15 TL

ANKARA KIRIKKALE YOL TARİFİ

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