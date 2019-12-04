Ankara Kırıkkale arası kaç km? Ankara Kırıkkale arası kaç saat? Ankara Kırıkkale Yol Tarifi, Ankara Kırıkkale Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Kırıkkale'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA KIRIKKALE ARASI KAÇ KM?
Un tarhanası, Yoğurtlu tarhana çorbası, Tuvalak, Katma aşı, Sızgıt, Omaç, Madımak, Keskin tava, Sarığı burma, Haside (Pekmez peltesi) ve Gölleme'si (Batırma) ile meşhur,
Çeşnigir Köprüsü, Sulu Mağara, Ceritkale Kaya Mezarları ve Hasandede Camii'ye ev sahipliği yapan Kırıkkale ile Ankara arası mesafe:
D200 ve Ankara Kırıkkale Yolu/D200/E88 üzerinden 78,6 km
ANKARA KIRIKKALE ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D200 ve Ankara Kırıkkale Yolu/D200/E88 üzerinden 1 saat 12 dakika
Otobüs ile
Ortalama 1 saat 20 dakika
ANKARA KIRIKKALE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Kırıkkale'ye gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Kırıkkale arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Kırıkkale otobüs firmaları ve bilet fiyatları
ES 15 TL
Beydağı 20 TL
Altınışık 15 TL
Metro 15 TL
ANKARA KIRIKKALE YOL TARİFİ
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