Ankara Kırşehir arası kaç km? Ankara Kırşehir arası kaç saat? Ankara Kırşehir Yol Tarifi, Ankara Kırşehir Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Kırşehir'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA KIRŞEHİR ARASI KAÇ KM?

Lepe, Çirleme, Ayva Dolması, Kesme Aşı, Pekmezli Pelte ve Kaman Cevizi ile meşhur,

Mucur Yeraltı Şehri, Ahi Evran Camii ve Türbesi, Cacabey Camii ve Medresesi, Çağırkan Kalehöyük, Üç Ayak Kilisesi, Seyfe Gölü ve Kaplıcalar'a ev sahipliği yapan Kırşehir ile Ankara arası mesafe:

Kırıkkale Kırşehir Yolu üzerinden 186 km

D260 üzerinden 189 km

D750/E90 üzerinden 221 km

ANKARA KIRŞEHİR ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

Kırıkkale Kırşehir Yolu üzerinden 2 saat 19 dakika

D260 üzerinden 2 saat 17 dakika

D750/E90 üzerinden 2 saat 49 dakika

Otobüs ile

Ortalama 2,5 - 3 saat

ANKARA KIRŞEHİR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Kırşehir'e gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Kırşehir arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Kırşehir otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro 40 TL

Nevşehir Seyahat 45 TL

Beydağı 30 TL

Malatya Kayısı Kent Turizm 25 TL

Can Diyarbakır 35 TL

ANKARA KIRŞEHİR YOL TARİFİ