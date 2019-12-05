Ankara Kırşehir arası kaç km? Ankara Kırşehir arası kaç saat? Ankara Kırşehir Yol Tarifi, Ankara Kırşehir Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Kırşehir'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA KIRŞEHİR ARASI KAÇ KM?
Lepe, Çirleme, Ayva Dolması, Kesme Aşı, Pekmezli Pelte ve Kaman Cevizi ile meşhur,
Mucur Yeraltı Şehri, Ahi Evran Camii ve Türbesi, Cacabey Camii ve Medresesi, Çağırkan Kalehöyük, Üç Ayak Kilisesi, Seyfe Gölü ve Kaplıcalar'a ev sahipliği yapan Kırşehir ile Ankara arası mesafe:
Kırıkkale Kırşehir Yolu üzerinden 186 km
D260 üzerinden 189 km
D750/E90 üzerinden 221 km
ANKARA KIRŞEHİR ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
Kırıkkale Kırşehir Yolu üzerinden 2 saat 19 dakika
D260 üzerinden 2 saat 17 dakika
D750/E90 üzerinden 2 saat 49 dakika
Otobüs ile
Ortalama 2,5 - 3 saat
ANKARA KIRŞEHİR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Kırşehir'e gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Kırşehir arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Kırşehir otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro 40 TL
Nevşehir Seyahat 45 TL
Beydağı 30 TL
Malatya Kayısı Kent Turizm 25 TL
Can Diyarbakır 35 TL
ANKARA KIRŞEHİR YOL TARİFİ
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