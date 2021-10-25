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Ankara Kitap Fuarı, hafta sonu 90 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Ankara Kitap Fuarı, hafta sonu 90 bini aşkın ziyaretçi ağırladı
16. Ankara Kitap Fuarı, hafta sonunda yoğun ilgi gördü.

16. Ankara Kitap Fuarı, hafta sonunda yoğun ilgi gördü.

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