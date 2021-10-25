Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
1.486,190
Altın
564,52
Dolar
9.7495
Euro
11.3225
Ankara
11 °C
İstanbul
14 °C
İzmir
20 °C
Konya
10 °C
3 gün sürecek "Gıda Denetim Seferberliği" başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine öncesi Külliye'de sürpriz kabul
Yapay tatlandırıcılı içecek ve gıdalar pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor
Ankara Kitap Fuarı hafta sonu 90 bini aşkın ziyaretçi ağırladı
Tahıl ve sebzede bu yıl üretimin azalacağı, meyvede artacağı tahmin edildi
Trafiğe 9 ayda 913 bin 169 aracın kaydı yapıldı
Kamu bankalarından kurumsal kredi faiz oranlarında 200 baz puana kadar indirim
Ankara merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
Türk Kızılaydan 'kan bağışına devam edin' çağrısı
Türkiye aşı haritası 25 Ekim 2021
Ankara hava durumu 25 Ekim 2021
Ankara Baraj Doluluk Oranı 25 Ekim 2021 - ASKİ
Gölbaşı Belediyesi’nden satılık konut arsalarının listesi
Su Kesintisi 25 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ
Ayaş Yağmurdede'de icradan satılık tarla
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Ankara Kitap Fuarı, hafta sonu 90 bini aşkın ziyaretçi ağırladı
Ankara Kitap Fuarı, hafta sonu 90 bini aşkın ziyaretçi ağırladı
16. Ankara Kitap Fuarı, hafta sonunda yoğun ilgi gördü.
25 Ekim 2021 Pazartesi 12:25
16. Ankara Kitap Fuarı, hafta sonunda yoğun ilgi gördü.
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
İzmir'in 'Beyaz Kırlangıçları' bisiklet yollarının güvenliği için pedala bastı
Nadir görülen step kertenkelesi Doğu Anadolu'nun zorlu coğrafyasında yaşıyor
Kovid-19'a yakalanan anne bebeğine 1 ay sonra kavuşabildi
Motosikletli kuryeler hız puanının kalkmasını, mesleki standart ve eğitim istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya toplumsal barışı tehdit eder konuma geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşindeyiz"
Son Eklenen Videolar
Çobanlıkla başladığı hayvancılıkta çiftlik sahibi oldu
Aksungur SİHA'nın ilk teslimatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhtarlar Günü Mesajı
Meriç Nehri'nin debisi son yağışlarla 5 kattan fazla arttı
Yamaç paraşütünün "en iyi akrobasi pilotları" Fethiye'de buluşacak
Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Bir ilde daha kar sürprizi: Bir anda bastırdı sürücüler yolda kaldı
Şimşekler geceyi gündüz etti: Görsel şölen anbean görüntülendi
318 metrelik kuleden böyle görüntülendi: Çanakkale'de tarihi anlar
Teknofest İstanbul yoğun katılımla başladı: İşte ilk kareler.
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Su Kesintisi 25 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ
Ankara Baraj Doluluk Oranı 25 Ekim 2021 - ASKİ
Ankara hava durumu 25 Ekim 2021
Türkiye aşı haritası 25 Ekim 2021
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.