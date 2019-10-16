Ankara Kızılay Karanfil Sokak yenileniyor

Gazetemizin sık sık gündeme getirdiği, her yağmur sonrası gölete dönen Kızılay Karanfil Sokak yenilenmeye başlandı.

Başkent’in en işlek sokaklarından birisi olan Kızılay Karanfil Sokak ’ta kaldırımlar yenilenmeye başlandı. Her yağmur sonrası gölete dönen sokak bölge esnafını ve vatandaşları mağdur etmiş vatandaşlar şikayetlerini gazetemiz aracılığıyla yetkililere iletmişti. Vatandaşların taleplerini karşılıksız bırakmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi uzun bir aradan sonra sokağı komple onarıma aldı.

Gazetemiz aracılığıyla talepte bulunmuşlardı

Yağmur sonrası birçok sokak ve cadde su birikintilerine neden olmuş, vatandaşların yolda yürümesine engel teşkil ediyordu. Gün içerisinde binlerce kişinin kullandığı sokak vatandaşları ve bölge esnafını mağdur etmiş, vatandaşlar gazetemiz aracılığıyla sokağa bakım ve onarım talebinde bulunmuştu.

Tepki göstermişlerdi

Vatandaşlar yağmur sonrası sokakta yürüyemez olduklarını bildirmiş yağmur suyu birikintilerinden geçerken ıslandıklarını belirtmişti. “Burayı onaramayan belediye yetkilileri sayesinde ayaklarımıza kadar ıslanıyoruz” diye tepki gösteren vatandaşlar şu ifadeleri kullanmıştı: “Her yağmur sonrası aynı manzara ile karşılaşıyoruz. Kaldırımlar yerinden çıkmış, üstüne bastığınızda yağmur suyu sıçrıyor ve ayaklarınıza kadar ıslanıyorsunuz.“

Esnaf memnun

Gelen şikayetler üzerine Çankaya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket ederek Kızılay'ın birçok noktasında alt yapı çalışmaları başlattı. Yapılan alt yapı çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden bölge esnafı, çalışmaların bir an önce bitirilerek aksayan işlerinin tekrar yoluna girmesi temennisinde bulundu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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