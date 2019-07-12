  • BIST 97.098
  • Altın 260,298
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Ankara Kızılay Sokakları göle döndü

Başkent’e yağmur yağdı, Kızılay Sokakları yine göle döndü. Vatandaşlar, “Ayaklarımıza kadar ıslanıyoruz, adım başı gölet” diye sitem ederek, yetkililerden kesin çözüm talep etti
Ankara Kızılay Sokakları göle döndü

Başkent’te Perşembe günü etkisini gösteren yağmurla birlikte Çankaya Kızılay Sokakları yine aynı manzaraya şahitlik etti. Yağmur sonrası birçok sokak ve caddede su birikintileri meydana gelirken, birçok kaldırımın ise yerinden çıkmış ya da çökmüş olduğu gözlemlendi. Vatandaşlar karşılaşılan manzaranın Başkent’e yakışmadığını belirterek, ilgili belediyeden kesin çözüm talep etti.

YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Kızılay Karanfil Sokak’ta objektiflerimize yansıyan bu kareler acı tabloyu gözler önüne serdi. Gazetemizin sık sık gündeme getirdiği Kızılay Sokakları yağmur sonrası yine aynı manzaraya şahitlik etti. Gün içerisinde binlerce kişinin kullandığı Karanfil Sokak’ta objektiflerimize yansıyan bu kareler sokağın yağmur sonrası göle döndüğünü gözler önüne serdi. Sokaktan geçen vatandaşlar durumdan şikâyetçi olurken, yetkilileri göreve çağırdı.

cankaya-kizilay-sokaklari,-yagmur,-kizilay-karanfil-sokak,-su-birikintileri,,.jpg

“AYAKLARIMIZA KADAR ISLANIYORUZ”

Vatandaşlar sokakta yürüyemez olurken birçok vatandaş ise yağmur suyu birikintilerinden geçerken ıslandıklarını söylüyor. “Burayı onaramayan belediye yetkilileri sayesinde ayaklarımıza kadar ıslanıyoruz” diye tepki gösteren vatandaşlar şu ifadeleri kullanıyor, “Her yağmur sonrası aynı manzara ile karşılaşıyoruz. Kaldırımlar yerinden çıkmış, üstüne bastığınızda yağmur suyu sıçrıyor ve ayaklarınıza kadar ıslanıyorsunuz.“

cankaya-kizilay-sokaklari,-yagmur,-kizilay-karanfil-sokak,-su-birikintileri,,,.jpg

MANZARA HOŞ DEĞİL

“Bunun yanı sıra her yerde gölet oluşuyor. Birinden kaçsanız birine giriyorsunuz. Defalarca yapılmaya çalışıldı bir türlü yapılamadı. Kaldırım yerine beton attılar o da tutmadı. Buraya kesin çözüm istiyoruz. Ankara’nın en merkezi bölgesi olmasına rağmen karşılaştığımız şu manzara hiç hoş değil.”

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara, Kurban Satış Pazarları ve Kesim Yerleri 2019 YENİ LİSTE!11 Temmuz 2019 Perşembe 11:27
  • Kurbanlığın küpe numarası yaşını gösterir mi, kapak atma nedir? 2019 küpe sorgu nerden yapılır11 Temmuz 2019 Perşembe 11:26
  • 2019 kurbanlık küpe sorgulama nerden nasıl yapılır?11 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
  • Cuma Günü, Cuma'nın Önemi - Mübarek Günler ve Geceler11 Temmuz 2019 Perşembe 11:20
  • Af ve tövbe için besmele okunur mu? Besmele Duası nasıl yapılır?11 Temmuz 2019 Perşembe 10:50
  • En faziletli gece hangisi? Cuma Gecesi mi, Kadir Gecesi mi?11 Temmuz 2019 Perşembe 10:45
  • Ziya Gökalp Caddesi’ndeki üst geçit kaldırılsın talebi11 Temmuz 2019 Perşembe 00:25
  • Sincan Kültür ve Kongre Merkezi Başkent'in en büyüğü olacak11 Temmuz 2019 Perşembe 00:20
  • Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş Bilkent Üniversitesi'nde anılacak11 Temmuz 2019 Perşembe 00:15
  • Mamak Başak Mahallesi Koşuyolu Parkı’nı sinekler bastı11 Temmuz 2019 Perşembe 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti