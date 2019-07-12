Ankara Kızılay Sokakları göle döndü

Başkent’e yağmur yağdı, Kızılay Sokakları yine göle döndü. Vatandaşlar, “Ayaklarımıza kadar ıslanıyoruz, adım başı gölet” diye sitem ederek, yetkililerden kesin çözüm talep etti

Başkent’te Perşembe günü etkisini gösteren yağmurla birlikte Çankaya Kızılay Sokakları yine aynı manzaraya şahitlik etti. Yağmur sonrası birçok sokak ve caddede su birikintileri meydana gelirken, birçok kaldırımın ise yerinden çıkmış ya da çökmüş olduğu gözlemlendi. Vatandaşlar karşılaşılan manzaranın Başkent’e yakışmadığını belirterek, ilgili belediyeden kesin çözüm talep etti.

YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Kızılay Karanfil Sokak’ta objektiflerimize yansıyan bu kareler acı tabloyu gözler önüne serdi. Gazetemizin sık sık gündeme getirdiği Kızılay Sokakları yağmur sonrası yine aynı manzaraya şahitlik etti. Gün içerisinde binlerce kişinin kullandığı Karanfil Sokak’ta objektiflerimize yansıyan bu kareler sokağın yağmur sonrası göle döndüğünü gözler önüne serdi. Sokaktan geçen vatandaşlar durumdan şikâyetçi olurken, yetkilileri göreve çağırdı.

“AYAKLARIMIZA KADAR ISLANIYORUZ”

Vatandaşlar sokakta yürüyemez olurken birçok vatandaş ise yağmur suyu birikintilerinden geçerken ıslandıklarını söylüyor. “Burayı onaramayan belediye yetkilileri sayesinde ayaklarımıza kadar ıslanıyoruz” diye tepki gösteren vatandaşlar şu ifadeleri kullanıyor, “Her yağmur sonrası aynı manzara ile karşılaşıyoruz. Kaldırımlar yerinden çıkmış, üstüne bastığınızda yağmur suyu sıçrıyor ve ayaklarınıza kadar ıslanıyorsunuz.“

MANZARA HOŞ DEĞİL

“Bunun yanı sıra her yerde gölet oluşuyor. Birinden kaçsanız birine giriyorsunuz. Defalarca yapılmaya çalışıldı bir türlü yapılamadı. Kaldırım yerine beton attılar o da tutmadı. Buraya kesin çözüm istiyoruz. Ankara’nın en merkezi bölgesi olmasına rağmen karşılaştığımız şu manzara hiç hoş değil.”

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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