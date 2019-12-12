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Ankara Kızılay'da engelliler unutuldu

Kızılay’da yenilenen sokaklarda görme engellilerin kullandığı kılavuz yolların unutulması engelli ve duyarlı vatandaştan tepki çekiyor. Engelliler, “Bizi neden yok sayıyorsunuz?” diyor. 
Ankara Kızılay'da engelliler unutuldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla Kızılay bölgesinde yürütülen çevre düzenlemesinde neredeyse sona gelindi. Karanfil Sokak, Konur Sokak, Sakarya Caddesi’nde çalışmalar tamamlanırken Yüksel Caddesi’nde devam ediyor. Ancak bu çalışmaların sonunda yenilenen noktalarda kılavuz yollarının bulunmaması duyarlı ve engelli vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Kızılay bölgesinde neredeyse hiç kılavuz yolun bulunmadığını ifade eden vatandaşlar, “Yenilenen sokaklarda unutulmamalıydı” dedi. Gazete olarak çalışmalar devam ederken bu yolların durumunu 2 Kasım tarihli sayımızda kılavuz yolları ile ilgili ‘Unutuldu mu?’ manşetiyle gündeme getirmiştik.  

kizilay,-yuksel-caddesi,-karanfil-sokak,-konur-sokak,-sakarya-caddesi,-kilavuz-yollarinin-bulunmamasi,-engelli-vatandaslar,,.jpg

ÇALIŞMALAR BİTTİ ENGELLİLER UNUTULDU

Haberimizin üzerinden 1 ay geçti ve çalışmalar tamamlandı. Ancak Kızılay bölgesinde yenilenen sokaklara görme engelli vatandaşların kullandığı onlar için hayati önem taşıyan kılavuz yollar yapılmadı. Gazetemize konuşan engelli ve duyarlı vatandaşlar, “Bölge bir şey nasıl unutulur bilmiyoruz. Bu yolları görme engelli insanlar kullanmıyor mu? Zaten Kızılay’ın hiçbir noktasında bulunmuyor. Yenilenince yapılır diye düşündük ama yine unutulmuş. Belediyemize bunu yakıştıramadık. Umarız bunu fark ederler ve kısa sürede bu kılavuz yollar döşenir. Hiçbir görme engelli kimseye muhtaç olmak istemez. Bu yollar onların rahatça her yere ulaşmasını sağlıyor” ifadelerine yer verdi. 

GEÇTİĞİMİZ AY GÜNDEME GETİRMİŞTİK

Bölgede çalışmalar devam ederken konuya ilk dikkat çeken gazetemiz olmuştu. 2 Kasım tarihli sayımızda ‘Unutuldu mu?’ başlığıyla yayımladığımız haberimizde görme engellilerin kullandığı kılavuz yolların yapılıp yapılmayacağını sormuş ve yanıt beklemiştik.

kizilay,-yuksel-caddesi,-karanfil-sokak,-konur-sokak,-sakarya-caddesi,-kilavuz-yollarinin-bulunmamasi,-engelli-vatandaslar,,,.jpg

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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