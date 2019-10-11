  • BIST 99.028
  • Altın 281,693
  • Dolar 5,8739
  • Euro 6,4829
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

Ankara Kızılay'da korkutan otobüs kazası

Kızılay’da iş çıkışı yolcu durağında bekleyen belediye otobüsüne hemen önündeki durağa yanaşmaya çalışan özel bir halk otobüsü çarptı. Çarpışmada halk otobüsünün camlarının patlaması ile yolcular hafif yaralandı. 
Ankara Kızılay'da korkutan otobüs kazası

Kızılay’da yolcu durağında bekleyen belediye otobüsüne hemen önündeki durağa yanaşmaya çalışan özel bir halk otobüsü (ÖHO) çarptı. Çarpışma sonucu ÖHO’nun camları patlaması üzerine otobüsün içerisindeki yolcular yaralandı. 

ankara-kizilay-otobus-kazasi,,-001.jpg

Olay önceki akşam 18.30 sıralarında Kızılay’da meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndan Sıhhiye istikameti üzerindeki duraklarda yolcu almak için bekleyen 06 DY 1150 plakalı bir belediye otobüsüne, 06 LTV 85 plakalı özel bir halk otobüsü durağa yanaşmaya çalışırken çarptı. Kazada özel halk otobüsünün camları patlaması üzerine toplu taşıma aracının içindeki yolcular hafif yaralandı. Kazadan sürücüler yara almadan kurtulurken iki toplu taşıma aracında da maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından Emniyet trafik ekipleri olay yerine geldi. Kazada yaralananlar ambulansa çevredeki hastanelere sevk edildi. İş çıkışı saatlerinde yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

RAMAZAN SAYGILI/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doç. Dr. Demet ALTUN'dan 'grip aşısı' önerisi11 Ekim 2019 Cuma 00:30
  • Mehmetçiğe Kaman cevizi gönderilecek11 Ekim 2019 Cuma 00:25
  • Çağlar Spor Kulübü'nde kuşak heyecanı11 Ekim 2019 Cuma 00:20
  • Yusuf Güney’den bozkurt işareti; Yusuf Güney ülkücü mü?11 Ekim 2019 Cuma 00:19
  • Başkentli turizmcilerden Tanzanya'ya tur müjdesi11 Ekim 2019 Cuma 00:15
  • Öğrenciler Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okudu11 Ekim 2019 Cuma 00:10
  • Küçük seymenler ve bacıerenler yetişiyor10 Ekim 2019 Perşembe 00:20
  • Ankara Ulus Hali’nde yaş cevizin kilosu 20 lira10 Ekim 2019 Perşembe 00:15
  • ‘Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu’ mutluluk dağıtıyor10 Ekim 2019 Perşembe 00:10
  • Trump’ın Türkiye’ye yönelik tehdit mesajına büyük tepki09 Ekim 2019 Çarşamba 00:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti