Ankara Kızılay'da korkutan otobüs kazası

Kızılay’da iş çıkışı yolcu durağında bekleyen belediye otobüsüne hemen önündeki durağa yanaşmaya çalışan özel bir halk otobüsü çarptı. Çarpışmada halk otobüsünün camlarının patlaması ile yolcular hafif yaralandı.

Kızılay’da yolcu durağında bekleyen belediye otobüsüne hemen önündeki durağa yanaşmaya çalışan özel bir halk otobüsü (ÖHO) çarptı. Çarpışma sonucu ÖHO’nun camları patlaması üzerine otobüsün içerisindeki yolcular yaralandı.

Olay önceki akşam 18.30 sıralarında Kızılay’da meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndan Sıhhiye istikameti üzerindeki duraklarda yolcu almak için bekleyen 06 DY 1150 plakalı bir belediye otobüsüne, 06 LTV 85 plakalı özel bir halk otobüsü durağa yanaşmaya çalışırken çarptı. Kazada özel halk otobüsünün camları patlaması üzerine toplu taşıma aracının içindeki yolcular hafif yaralandı. Kazadan sürücüler yara almadan kurtulurken iki toplu taşıma aracında da maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından Emniyet trafik ekipleri olay yerine geldi. Kazada yaralananlar ambulansa çevredeki hastanelere sevk edildi. İş çıkışı saatlerinde yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

RAMAZAN SAYGILI/İLKSAYFA-

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