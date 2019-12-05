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Ankara Kocaeli arası kaç km? Ankara Kocaeli arası kaç saat? Ankara Kocaeli Yol Tarifi, Ankara Kocaeli Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Kocaeli arası kaç km? Ankara Kocaeli arası kaç saat? Ankara Kocaeli Yol Tarifi.. Ankara Kocaeli kaç kilometre? Ankara'dan Kocaeli'ne gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Kocaeli arası kaç km? Ankara Kocaeli arası kaç saat? Ankara Kocaeli Yol Tarifi, Ankara Kocaeli Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Kocaeli arası kaç km? Ankara Kocaeli arası kaç saat? Ankara'dan Kocaeli'ne nasıl gidilir?, Kocaeli Ankara arası kaç km? Kocaeli Ankara arası kaç saat? Kocaeli'nden Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Kocaeli Yol Tarifi, Ankara Kocaeli otobüs bileti, Ankara Kocaeli otobüs firmaları, Ankara Kocaeli kaç kilometre?

Ankara'dan Kocaeli'ne gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA KOCAELİ ARASI KAÇ KM?

Umaç çorbası, Cızlama, Ciğceli kavurma, Değirmendere fındığı, Mancar yemeği (Çiçekli mancar), Mancarlı kandıra pidesi, Yarımca kirazı, Kandıra yoğurdu, Dartı ve Pişmaniyesi ile meşhur,

Seka Park, Osman Hamdi Bey Müzesi, Ormanya, Sapanca Gölü, Ballıkayalar Kanyonu ve Tabiat Parkı, Gayret Gemi Müzesi, Gazilerdağı Tabiat Parkı ve Pembe Kayalar'a ev sahipliği yapan Kocaeli ile Ankara arası mesafe:

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 361 km

D200 üzerinden 468 km

ANKARA KOCAELİ ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 3 saat 45 dakika

D200 üzerinden 5 saat 38 dakika

Otobüs ile

Ortalama 4 - 4,5 saat

ANKARA KOCAELİ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Kocaeli'ne gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Kocaeli arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Kocaeli otobüs firmaları ve bilet fiyatları

İnan Turizm 60 TL

Malatya Kayısı Kent Turizm 55 TL

Lüks Yalova 60 TL

Metro 70 TL

Pamukkale 75 TL

ANKARA KOCAELİ YOL TARİFİ

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