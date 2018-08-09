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Ankara Konya arası kaç km? Ankara Konya arası kaç saat? Ankara Konya Yol Tarifi, Ankara Konya Hızlı Tren Sefer Saatleri...

Ankara'dan Konya'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
Ankara Konya arası kaç km? Ankara Konya arası kaç saat? Ankara Konya Yol Tarifi, Ankara Konya Hızlı Tren Sefer Saatleri...

Ankara Konya arası kaç km? Ankara Konya arası kaç saat? Ankara'dan Konya'ya nasıl gidilir? Ankara Konya Hızlı Tren Seferleri, Konya Ankara arası kaç km? Konya Ankara arası kaç saat? Konya'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Konya Yol Tarifi, Ankara Konya otobüs bileti, Ankara Konya otobüs firmaları

Ankara'dan Konya'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA KONYA ARASI KAÇ KM?

Etli ekmeğiyle meşhur, Mevlana türbesine ev sahipliği yapan Konya ile Ankara arası mesafe: 

D750/E90 ve D715 karayolu üzerinden 262 km.

D695 ve Kadınhanı Yolu üzerinden 298 km.

ANKARA KONYA ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil  ile

D750/E90 ve D715 karayolu üzerinden 2 saat 57 dk.

D695 ve Kadınhanı Yolu üzerinden  3 saat 44 dk.

Otobüs ile

Ortalama 3,5 - 4 saat

Hızlı Tren ile

Ankara Tren Garı'ndan Konya Tren Garı'na Yüksek Hızlı Tren ile 1 saat 50 dk.

Uçak İle

Ankara'dan Konya'ya uçak ile giderken İstanbul aktarmalı gideceğiniz için ortalama 5 saat.

ANKARA KONYA OTOBÜS, UÇAK ve TREN BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Konya'ya gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Konya arası otobüs, tren ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel otobüs bileti fiyatlarına bakalım.

Ankara Konya Otobüs bileti fiyatı

Metro Turizm ve Özkaymak Turizm güncel otobüs bileti fiyatı ortalama 70 TL

Ankara Konya Uçak bileti fiyatı

 THY güncel uçak bilet fiyatı ortalama 400 - 500 TL

Ankara Konya Hızlı Tren bileti fiyatı

TCDD güncel tren bileti fiyatı 37.50

ANKARA KONYA HIZLI TREN SEFER SAATLERİ

TCDD resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) standart sefer saatleri şu şekilde:

Kalkış     Varış

06:40      08:28

08:30      10:18

09:40      11:26

11:20      13:10

13:00      14:48

14:40      16:28

16:20      18:08

18:00      19:50

20:10      21:58

21:40      23:28

ANKARA KONYA YOL TARİFİ 

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