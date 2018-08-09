Ankara Konya arası kaç km? Ankara Konya arası kaç saat? Ankara Konya Yol Tarifi, Ankara Konya Hızlı Tren Sefer Saatleri...

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Ankara'dan Konya'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA KONYA ARASI KAÇ KM?
Etli ekmeğiyle meşhur, Mevlana türbesine ev sahipliği yapan Konya ile Ankara arası mesafe:
D750/E90 ve D715 karayolu üzerinden 262 km.
D695 ve Kadınhanı Yolu üzerinden 298 km.
ANKARA KONYA ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D750/E90 ve D715 karayolu üzerinden 2 saat 57 dk.
D695 ve Kadınhanı Yolu üzerinden 3 saat 44 dk.
Otobüs ile
Ortalama 3,5 - 4 saat
Hızlı Tren ile
Ankara Tren Garı'ndan Konya Tren Garı'na Yüksek Hızlı Tren ile 1 saat 50 dk.
Uçak İle
Ankara'dan Konya'ya uçak ile giderken İstanbul aktarmalı gideceğiniz için ortalama 5 saat.
ANKARA KONYA OTOBÜS, UÇAK ve TREN BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Konya'ya gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Konya arası otobüs, tren ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel otobüs bileti fiyatlarına bakalım.
Ankara Konya Otobüs bileti fiyatı
Metro Turizm ve Özkaymak Turizm güncel otobüs bileti fiyatı ortalama 70 TL
Ankara Konya Uçak bileti fiyatı
THY güncel uçak bilet fiyatı ortalama 400 - 500 TL
Ankara Konya Hızlı Tren bileti fiyatı
TCDD güncel tren bileti fiyatı 37.50
ANKARA KONYA HIZLI TREN SEFER SAATLERİ
TCDD resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) standart sefer saatleri şu şekilde:
Kalkış Varış
06:40 08:28
08:30 10:18
09:40 11:26
11:20 13:10
13:00 14:48
14:40 16:28
16:20 18:08
18:00 19:50
20:10 21:58
21:40 23:28
ANKARA KONYA YOL TARİFİ
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