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Ankara koronavirüs haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın,  Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye'nin yeni koronavirüs haritasını kamuoyu ile paylaştı.
Ankara koronavirüs haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin KocaBilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye'nin koronavirüs son durumunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama ile koronavirüs tablosu güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. 29 Nisan 2020 tarihine göre Türkiye koronavirüs son durumu; Toplam test sayısı 991.613, Toplam vaka sayısı 117.589, Toplam vefat sayısı 3.081, Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.574, Toplam entübe hasta sayısı 831, Toplam iyileşen hasta sayısı 44.040 oldu.

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca Türkiye'nin koronavirüs vaka haritasını da basına sundu.

Koronavirüs haritasında Ankara'nın durumu ne? Ankara koronavirüs haritası

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Koronavirüs haritasında Ankara'nın durumu ne? Ankara koronavirüs haritası

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Koronavirüs haritasında Ankara'nın durumu ne? Ankara koronavirüs haritası

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