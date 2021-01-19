Ankara Kuğulu Park’taki kuğular buz tuttu

Başkent Ankara’da kış fena bastırdı.. Hava sıcaklıkları düştükçe düşerken, dün gece eksi 17 derece görüldü. Soğuk hava nedeniyle Ankara’nın simge parklarından Kuğulu’daki kuğular bile buz tuttu.

Başkent Ankara’da yağan karın ardından havalar rekor düzeyde soğudu. Kuğulu Park’taki kuğular bile dondu …

Ankara’da kış fena bastırdı... Hava sıcaklıkları düştükçe düşerken, dün gece eksi 17 derece görüldü. Soğuk hava nedeniyle Ankara’nın simge parklarından Kuğulu’daki kuğular bile buz tuttu.

Ankara’da kış mevsiminin en soğuk gecelerinden biri yaşandı. Hava sıcaklığı, gecenin ilerleyen saatlerinde bazı termometrelerde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi.

Soğuk hava nedeniyle Dikmen, İncek, Sıhhiye, Oran, Konya Yolu, Sincan, Yenimahalle, Eskişehir Yolu gibi bölgelerde arabaların camları buz tuttu. Vatandaşlar sabah araçlarını çalıştırmakta, temizlemekle güçlük çekti.

Bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında da buz sarkıtları oluştu. Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının çok düşük olması nedeniyle Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzları buzla kaplanırken kuğuların da buz tutmaları görenleri şaşırttı. Havuzların fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek. Hava sıcaklığı gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olacak.

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