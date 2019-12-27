  • BIST 113.684
  • Altın 289,287
  • Dolar 5,9525
  • Euro 6,6449
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 1 °C
»

Ankara Kulübü Seymenleri sinsin ateşini yaktılar 

Ankara Kulübü Seymenleri, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, yağan yağmura rağmen sinsin ateşini yaktı.
Ankara Kulübü Seymenleri sinsin ateşini yaktılar 

Ankara Kulübü Derneği Seymenleri tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. Yıldönümü kutlamaları kapsamında yağan yağmura rağmen Kurtuluş 50. Yıl Parkı'nda Sinsin Ateşi yakılarak, sinsin oyunları oynandı. 
Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, yaptığı konuşmada; Sinsin'in gece ateş çevresinde, erkeklerin davul zurna eşliğinde oynadıkları çok eski ve köklü bir halk oyunu olduğunu belirterek, "Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yıldönümünü büyük coşkuyla kutluyoruz. 100 yıl önce olduğu gibi bu akşam Topraklık/Kurtuluş 50. Yıl Parkı’nda Sinsin Ateşimizi yeniden yakıyoruz. 100 yıl önce yakılan ateş Milli Mücadele için toplanma çağrısı, yeni bir dirlik (devlet) için birlik olma daveti idi. İşte bu ateşi 100 yıl sonra Ankaralılar olarak,  Seymenler olarak hep birlikte yakıyoruz. Sinsin oyunuyla, zeybekleriyle, halaylarıyla, davulla, zurnayla bu coşkuyu yeniden yaşıyoruz." dedi. 

dsc_3516.jpg

Özaslan, Ankara'nın değerlerini yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ü 3 bin atlı 700 yaya Seymenden oluşan büyük bir Seymen Alayı ile karşılayan Seymenler ve Ankaralılar, Büyük Seymen Alayının düzenlendiği bu tarihi günü, karanlık bir dönemi kapatıp, aydınlık bir geleceğe geçişi müjdelediği inancıyla 'Kızılca Gün' olarak tanımlarlar. 'Davul, Sancak, Sinsin ve Seymen Alayı'  sembolleriyle Kızılca Günler aynı zamanda yeni bir devletin kuruluşunu ve yeni bir liderin seçilişini müjdeleyen günlerdir." diye konuştu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "İstiklal" oyunu Altındağ'da çocuklarla buluştu28 Aralık 2019 Cumartesi 00:28
  • Kahramankazan'da iç ısıtan yardımlar devam ediyor27 Aralık 2019 Cuma 00:56
  • Gölbaşı Belediyesi ilçeye 30 bin m²’lik yeni yeşil alan kazandırdı27 Aralık 2019 Cuma 00:54
  • Hurda araçların ÖTV indirimi için son tarih 31 Aralık27 Aralık 2019 Cuma 00:51
  • Akyurt'ta 27 Aralık coşkusu27 Aralık 2019 Cuma 00:49
  • Pursaklar Belediyesi personeline İş Sağlığı güvenliği semineri27 Aralık 2019 Cuma 00:04
  • Mamak'taki kurslardan bir yılda 5518 kursiyer faydalandı27 Aralık 2019 Cuma 00:03
  • Kızılcahamam'da Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anıldı27 Aralık 2019 Cuma 00:01
  • Keçiören'de yaşlılara temizlik hizmeti 27 Aralık 2019 Cuma 00:00
  • Yenimahalle'de miniklere ücretsiz tiyatro26 Aralık 2019 Perşembe 00:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti