Ankara Kulübü'nden öğrencilere kırtasiye yardımı 

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Seymenleri'nin gönderdiği okul gereçleri ve kırtasiyeden oluşan yardım malzemeleri, Siirt Şirvan ilçesi Yaylacı Köyü Yaylacı İlkokulu'nda eğitim gören öğrencileri sevindirdi.

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Üyesi Seymenleri tarafından, Siirt ili Şirvan ilçesi Yaylacı Köyü Yaylacı İlkokulu'na okul gereçleri ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunuldu.

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka, eğitimlerini daha verimli bir şekilde almalarına katkı sağlamak amacıyla Yaylacı İlkokulu öğrencilerine destek kapsamında yardımda bulunduklarını belirterek, "Ankara'nın en büyük sivil temsilcisi Ankara Kulübü Derneği olarak gönüllülük esasına dayalı, sosyal sorumluluk temelinde toplumsal yarar sağlama adına birçok projeye pozitif katkı sağlamaya çalışmaktayız." dedi ve ekledi: "Bir ziyaretimiz esnasında Yaylacı İlkokulu'nun kapasitesini ve eksikliklerini, zor şartlarda okuyan öğrencilerin maddi durumu çok da iyi olmayan ailelerin çocukları olduğunu gördük. Ankara'ya dönünce dernek ve şube olarak Seymen arkadaşlarımızla konuşarak yardım etme kararı aldık. Ankara Kulübü Çankaya Şube Seymenleri olarak Siirt'in Şirvan ilçesi Yaylacı Köyü Yaylacı İlkokuluna Atatürk Bayrağı, Türk Bayrağı, iki adet Atatürk büstü, bir adet 'Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir' yazılı altın varaklı levha, bir adet hoparlör, çok miktarda A-4 kağıt, boya kalemi, kuru boya, pastel ve sulu boya ile aynı zamanda bir adet de projeksiyon cihazının aralarında bulunduğu bir yardımında bulunduk. Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube olarak Yaylacı İlkokulu öğrencilerini kendimize kardeş kabul ettik. Yeter ki öğrenci kardeşlerimiz, çocuklarımız okusun, iyi yetişsinler, vatana millete faydalı bireyler olsunlar. Bizler Ankara Kulübü Derneği olarak okulumuzun yanında olmaya devam edeceğiz."

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR VİDEOSU

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Seymenlerinin gönderdiği yardım malzemeleri Yaylacı İlköğretim okulunda eğitim gören öğrencilere dağıtıldı. Hediyeleri teslim alan öğrenciler, kendilerine gönderilen okul gereçleri ve kırtasiyeler ve gösterilen ilgi için "Yardımlarınız için çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiniz." sözlerini içeren videolarını ve görselleri Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Seymeni ağabeylerine gönderdiler.

