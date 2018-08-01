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Ankara, Kurban Satış Pazarları ve Kesim Yerleri 2020 YENİ LİSTE!

31.07.2020 en yeni, güncel liste..Ankara'daki kurban satış ve kesim yerleri. Ankara'da kurbanlık hayvan nereden alınır? Ankara'daki kurban satış pazarları nereler? Ankara'da kurban kesim yerleri nereler? 31.07.2020 Kurbanlık Hayvan Pazarı ve Kesim Yerleri
Ankara, Kurban Satış Pazarları ve Kesim Yerleri 2020 YENİ LİSTE!

31 Temmuz 2020 KURBAN BAYRAMI - KURBANLIK HAYVAN PAZARLARI VE KESİM YERLERİ

Ankara'da kurbanlık hayvan nereden alınır? Ankara'daki kurban pazarları, Ankara'daki kurban satış yerleri nereler? Ankara'da kurban kesim alanları nereler? Ankara kurban pazarı, Ankara kurban kesim, Ankara kurbanlık hayvan, Ankara kurban.. 2020 Kurban Bayramı yaklaşırken merak edilen tüm sorularınızın cevabı haberimizde.

31 Temmuz 2020 Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban kesecekleri tatlı bir heyecan ve telaş sardı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden almış olduğumuz bilgilere göre; Ankara'daki kurban satış pazarlarını, kurban kesim alanlarını ilçe ilçe mahalle mahalle sizler için derledik. 

ANKARA'DAKİ KURBAN SATIŞ YERLERİ

  İLÇE                                    YER                                                              ADRES

Altındağ               Karapürçek Kurban Satış Merkezi             Kavaklı Mahallesi Yolu Üzeri Altındağ

Ayaş                              Ayaş Mal Pazarı                              Cami Atik Mah. Kışla Sok. Cumhuriyet Meydanı

Bala                     Belediye Hayvan Pazarı                             İsmetpaşa Mah. Bala

Beypazarı            Beypazarı İlçe Hayvan Pazarı                   Başören Yolu Üzeri Kamyon Tır Garaj Yanı

Çamlıdere                         Çamlıdere                                    Çamlıdere Belediyesince Uygun Görülen Alan

Çankaya                  Mühye Yeşilkent Mahallesi                    Mühye Yeşilkent Mahallesi Çankaya

Elmadağ              Kurtuluş Mahallesi Rekreasyon Bölgesi    Tatlıca Mah. Sungur Sok. Elmadağ   

Elmadağ                         Eski Salı Pazarı                          Hasanoğlan Fatih Mah. Celal Bayar Bulvarı 

Elmadağ              Yeşildere Belediye Karşısı Park Alanı       Yeşildere Mahallesi

Etimesgut             Ayyıldız Mah. (Taşocakları Mevkii)            Ayyıldız Mahallesi

Evren                             İlçe Pazar Yeri                                  Yenimahalle

Gölbaşı                         Yavrucak Mahallesi                        Yavrucak Mah. Haymana Yolu Üzeri 12.km.

Güdül                              Hayvan Pazarı                                Yukarı Mah. İnkılap Cad. Halısaha Yanı

Haymana                  Haymana Asri Mezarlığı                      Polatlı Yolu Haymana Asri Mezarlığı Yanı

Kalecik                       Kalecik Hayvan Pazarı                       Pazar Yeri Meydanı Kalecik

Keçiören                    Ovacık Kurban Satış Yeri                    Ovacık Mahallesi Belediye Tesisleri Yanı

Kızılcahamam           Çorak Pazarı Mevkii Satış Yeri           Karşıyaka Mah. Küçük Sanayi Sitesi 

Mamak                      Ortaköy Kurban Satış Yeri                     Mamak Ortaköy

Nallıhan              Belediye Hayvan Satış Yeri         Hacıbey Mah. Ank.- İst. Devlet Yolu Cad.No:284

Polatlı                           Hayvan Pazarı                               Konya Yolu 8.km.

Pursaklar          Belediye Kurban Satış Yeri          Mimar Sinan Mah. Ballıbaba sok.(son durak)

Sincan                     Çimşit Kurban Pazarı              Çimşit Mah. Çimşit Mezarlığı Yolu Üzeri

Sincan                   Yenikent Kurban Pazarı              Fevzi Çakmak Mah. Cumhuriyet Bulvarı Üzeri

Şereflikoçhisar       Belediye Kurban Satış Yeri        Yeni Sanayi Sitesi Yanı

Yenimahalle           Yakacık Kurban Satış Yeri          Hurdacılar Sitesi Karşısı Yakacık Yolu Üzeri

 

ANKARA'DAKİ KURBAN KESİM ALANLARI

İLÇE                                    YER                                                         ADRES

Akyurt                      Belediye Mezbahanesi                                  Yeşiltepe Mahallesi

Altındağ                İskitler Kurban Kesim Yeri                                 İskitler Mah. Semt Pazarı

Altındağ                Site Yıldız Kurban Kesim Yeri                         Site Yıldız Semt Pazarı

Altındağ               Karapürçek Kurban Kesim Yeri                         Kavaklı Mah. Yolu Üzeri

Ayaş                      Belediye Mezbahanesi                          Ferahfaki Mah. Emine Tevfika Ayaşlı Cad.

Bala              Belediye Hayvan Pazarı ve Kesim Yeri                     İsmetpaşa Mah.

Beypazarı              Kurban Kesim Yerleri                                        Cemiyet Camii Yanı

Beypazarı              Kurban Kesim Yerleri                                       Oğuzkent Camii Yanı

Beypazarı              Kurban Kesim Yerleri                                       Gazi Gündüzalp İş Merkezi Yanı

Beypazarı              Kurban Kesim Yerleri                                        Bulgurdede T.E.D.A.Ş Yanı

Çamlıdere                   Çamlıdere                                                    Belediyenin uygun göreceği yer

Çankaya             Mühye Yeşilkent  Mahallesi                                  Mühye Yeşilkent Mah.

Çubuk                 Belediye Hayvan Pazarı                                       Cumhuriyet Mah. Süreyya Cad.

Elmadağ                  Çarşamba Pazarı                                             Kemalpaşa Mahallesi

Elmadağ                 Kapalı Pazar Yeri                                              Yenice Mahallesi

Elmadağ                  Özbey Pazar Yeri                                             Kemalpaşa Mahallesi

Etimesgut              Elvankent Kapalı Pazar Yeri                               Elvankent Kapalı Pazar Yeri 

Evren                    Besi Çiftlikleri ve Şahsi müstakil bahçeler           Besi Çiftlikleri ve Şahsi müstakil bahçeler

Gölbaşı                  Yavrucak Mahallesi                                       Yavrucak Mah. Haymana Yolu Üzeri 12.km.

Güdül                    Kapalı Pazar Yeri                                               Yeni Mahalle Ordu Cad.

Haymana              Haymana Asri Mezarlığı                                      Polatlı Yolu Haymana Asri Mezarlığı Yanı

Kalecik                     Mandıralar                                                         Kalecik

Keçiören             Ovacık Kurban Kesim Yeri                                     Ovacık Mah. Belediye Tesisleri Yanı

Keçiören                 Semt Pazarları                                                   Keçiören Semt Pazarları

Kızılcahamam         Belediye Mezbahane Tesisleri                            Karşıyaka Mah. Küçük Sanayi Sitesi

Mamak                   Ortaköy Kurban Kesim Yeri                                 Ortaköy Kurban Satış Alanı

Mamak                    Eski Pazar Yeri                                                    Mamak Cad. Mamak Polis Karakolu Yanı

Nallıhan                  Belediye Mezbahanesi                                          Nasuhpaşa Mah. Ankara Yolu 1.km.

Polatlı                     Belediye  1.Sınıf Kombina Tesisi                             İğciler Yolu 3.km.

Polatlı                     Mezbahane Yanındaki Eski Kotralar                        İğciler Yolu 2.km.

Polatlı                     Makina İkmal Müdürlüğü Bahçesi                            Şentepe Mah.

Polatlı                     Temizlik İşleri Müdürlüğü Bahçesi                            Gülveren Mah.

Pursaklar                   Belediye Kurban Satış Yeri                         Mimar Sinan Mah. Ballıbaba Sok(son durak)

Sincan                              Semt Pazarları                                               Semt Pazarları

Şereflikoçhisar    Belediye Mezbahanesi, Yeni ve Salı Pazar Yeri       Pazaryeri Yeşilova Mah.- Sanayi Mah.

Yenimahalle          Yakacık Kurban Kesim Yeri                                  Hurdacılar Sitesi Karşısı Yakacık Yolu 

Yenimahalle                   Semt Pazarları                                                 Semt Pazarları

 

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