Ankara, Kurban Satış Pazarları ve Kesim Yerleri 2020 YENİ LİSTE!

31 Temmuz 2020 KURBAN BAYRAMI - KURBANLIK HAYVAN PAZARLARI VE KESİM YERLERİ
Ankara'da kurbanlık hayvan nereden alınır? Ankara'daki kurban pazarları, Ankara'daki kurban satış yerleri nereler? Ankara'da kurban kesim alanları nereler? Ankara kurban pazarı, Ankara kurban kesim, Ankara kurbanlık hayvan, Ankara kurban.. 2020 Kurban Bayramı yaklaşırken merak edilen tüm sorularınızın cevabı haberimizde.
31 Temmuz 2020 Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban kesecekleri tatlı bir heyecan ve telaş sardı.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden almış olduğumuz bilgilere göre; Ankara'daki kurban satış pazarlarını, kurban kesim alanlarını ilçe ilçe mahalle mahalle sizler için derledik.
ANKARA'DAKİ KURBAN SATIŞ YERLERİ
İLÇE YER ADRES
Altındağ Karapürçek Kurban Satış Merkezi Kavaklı Mahallesi Yolu Üzeri Altındağ
Ayaş Ayaş Mal Pazarı Cami Atik Mah. Kışla Sok. Cumhuriyet Meydanı
Bala Belediye Hayvan Pazarı İsmetpaşa Mah. Bala
Beypazarı Beypazarı İlçe Hayvan Pazarı Başören Yolu Üzeri Kamyon Tır Garaj Yanı
Çamlıdere Çamlıdere Çamlıdere Belediyesince Uygun Görülen Alan
Çankaya Mühye Yeşilkent Mahallesi Mühye Yeşilkent Mahallesi Çankaya
Elmadağ Kurtuluş Mahallesi Rekreasyon Bölgesi Tatlıca Mah. Sungur Sok. Elmadağ
Elmadağ Eski Salı Pazarı Hasanoğlan Fatih Mah. Celal Bayar Bulvarı
Elmadağ Yeşildere Belediye Karşısı Park Alanı Yeşildere Mahallesi
Etimesgut Ayyıldız Mah. (Taşocakları Mevkii) Ayyıldız Mahallesi
Evren İlçe Pazar Yeri Yenimahalle
Gölbaşı Yavrucak Mahallesi Yavrucak Mah. Haymana Yolu Üzeri 12.km.
Güdül Hayvan Pazarı Yukarı Mah. İnkılap Cad. Halısaha Yanı
Haymana Haymana Asri Mezarlığı Polatlı Yolu Haymana Asri Mezarlığı Yanı
Kalecik Kalecik Hayvan Pazarı Pazar Yeri Meydanı Kalecik
Keçiören Ovacık Kurban Satış Yeri Ovacık Mahallesi Belediye Tesisleri Yanı
Kızılcahamam Çorak Pazarı Mevkii Satış Yeri Karşıyaka Mah. Küçük Sanayi Sitesi
Mamak Ortaköy Kurban Satış Yeri Mamak Ortaköy
Nallıhan Belediye Hayvan Satış Yeri Hacıbey Mah. Ank.- İst. Devlet Yolu Cad.No:284
Polatlı Hayvan Pazarı Konya Yolu 8.km.
Pursaklar Belediye Kurban Satış Yeri Mimar Sinan Mah. Ballıbaba sok.(son durak)
Sincan Çimşit Kurban Pazarı Çimşit Mah. Çimşit Mezarlığı Yolu Üzeri
Sincan Yenikent Kurban Pazarı Fevzi Çakmak Mah. Cumhuriyet Bulvarı Üzeri
Şereflikoçhisar Belediye Kurban Satış Yeri Yeni Sanayi Sitesi Yanı
Yenimahalle Yakacık Kurban Satış Yeri Hurdacılar Sitesi Karşısı Yakacık Yolu Üzeri
ANKARA'DAKİ KURBAN KESİM ALANLARI
İLÇE YER ADRES
Akyurt Belediye Mezbahanesi Yeşiltepe Mahallesi
Altındağ İskitler Kurban Kesim Yeri İskitler Mah. Semt Pazarı
Altındağ Site Yıldız Kurban Kesim Yeri Site Yıldız Semt Pazarı
Altındağ Karapürçek Kurban Kesim Yeri Kavaklı Mah. Yolu Üzeri
Ayaş Belediye Mezbahanesi Ferahfaki Mah. Emine Tevfika Ayaşlı Cad.
Bala Belediye Hayvan Pazarı ve Kesim Yeri İsmetpaşa Mah.
Beypazarı Kurban Kesim Yerleri Cemiyet Camii Yanı
Beypazarı Kurban Kesim Yerleri Oğuzkent Camii Yanı
Beypazarı Kurban Kesim Yerleri Gazi Gündüzalp İş Merkezi Yanı
Beypazarı Kurban Kesim Yerleri Bulgurdede T.E.D.A.Ş Yanı
Çamlıdere Çamlıdere Belediyenin uygun göreceği yer
Çankaya Mühye Yeşilkent Mahallesi Mühye Yeşilkent Mah.
Çubuk Belediye Hayvan Pazarı Cumhuriyet Mah. Süreyya Cad.
Elmadağ Çarşamba Pazarı Kemalpaşa Mahallesi
Elmadağ Kapalı Pazar Yeri Yenice Mahallesi
Elmadağ Özbey Pazar Yeri Kemalpaşa Mahallesi
Etimesgut Elvankent Kapalı Pazar Yeri Elvankent Kapalı Pazar Yeri
Evren Besi Çiftlikleri ve Şahsi müstakil bahçeler Besi Çiftlikleri ve Şahsi müstakil bahçeler
Gölbaşı Yavrucak Mahallesi Yavrucak Mah. Haymana Yolu Üzeri 12.km.
Güdül Kapalı Pazar Yeri Yeni Mahalle Ordu Cad.
Haymana Haymana Asri Mezarlığı Polatlı Yolu Haymana Asri Mezarlığı Yanı
Kalecik Mandıralar Kalecik
Keçiören Ovacık Kurban Kesim Yeri Ovacık Mah. Belediye Tesisleri Yanı
Keçiören Semt Pazarları Keçiören Semt Pazarları
Kızılcahamam Belediye Mezbahane Tesisleri Karşıyaka Mah. Küçük Sanayi Sitesi
Mamak Ortaköy Kurban Kesim Yeri Ortaköy Kurban Satış Alanı
Mamak Eski Pazar Yeri Mamak Cad. Mamak Polis Karakolu Yanı
Nallıhan Belediye Mezbahanesi Nasuhpaşa Mah. Ankara Yolu 1.km.
Polatlı Belediye 1.Sınıf Kombina Tesisi İğciler Yolu 3.km.
Polatlı Mezbahane Yanındaki Eski Kotralar İğciler Yolu 2.km.
Polatlı Makina İkmal Müdürlüğü Bahçesi Şentepe Mah.
Polatlı Temizlik İşleri Müdürlüğü Bahçesi Gülveren Mah.
Pursaklar Belediye Kurban Satış Yeri Mimar Sinan Mah. Ballıbaba Sok(son durak)
Sincan Semt Pazarları Semt Pazarları
Şereflikoçhisar Belediye Mezbahanesi, Yeni ve Salı Pazar Yeri Pazaryeri Yeşilova Mah.- Sanayi Mah.
Yenimahalle Yakacık Kurban Kesim Yeri Hurdacılar Sitesi Karşısı Yakacık Yolu
Yenimahalle Semt Pazarları Semt Pazarları
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