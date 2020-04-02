  • BIST 89.085
  • Altın 342,990
  • Dolar 6,6899
  • Euro 7,3114
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 6 °C
»

'Ankara Kuşu' gözatına alındı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen 'Ankara Kuşu' hesabının yöneticisi Oktay Yaşar isimli yerel gazeteci siber suçlar tarafından gözaltına alındı.
'Ankara Kuşu' gözatına alındı

Twitter'da Ankara Kuşu isimli hesabı yönettiği belirlenen Oktay Yaşar'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde gözaltına alınmasına karar verildi. Harekete geçen Emniyet güçleri, O. Y.'yi Gebze'deki evinden gözaltına aldı. 

ŞÜPHELİ, ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE SORGUYA ALINDI

Gebze'de bir dönem yerel gazetecilik yapan O. Y. 2016 senesine kadar bariyertv isimli haber sitesini yönetiyordu. Oktay Yaşar'ın sahibi olduğu iddia edilen Ankara Kuşu isimli twitter hesabı şuanda erişilemiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Test sayısı 30 bine çıkacak"01 Nisan 2020 Çarşamba 23:18
  • Korona tedavisinde kullanılacak yöntemin kriteri belirlendi01 Nisan 2020 Çarşamba 23:16
  • Otizmli genci darbeden sanık tahliye edildi01 Nisan 2020 Çarşamba 21:32
  • İsrail, Filistinlilerin topladığı yardımlara el koydu01 Nisan 2020 Çarşamba 21:30
  • Yurt dışından emeklikte eksik belge süreleri uzatıldı01 Nisan 2020 Çarşamba 21:28
  • NASA: Tehlikeli asteroit hızla Dünya'ya yaklaşıyor01 Nisan 2020 Çarşamba 21:26
  • Hangi ilde kaç vaka, kaç ölüm var? işte rakamlar01 Nisan 2020 Çarşamba 20:54
  • Ekrem İmamoğlu İstanbul için sokağa çıkma yasağı istedi01 Nisan 2020 Çarşamba 20:52
  • Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu01 Nisan 2020 Çarşamba 19:49
  • İtalyan siyasetçilerden AB’ye bayraklı koronavirüs tepkisi01 Nisan 2020 Çarşamba 16:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti