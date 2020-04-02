'Ankara Kuşu' gözatına alındı

Twitter'da Ankara Kuşu isimli hesabı yönettiği belirlenen Oktay Yaşar'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde gözaltına alınmasına karar verildi. Harekete geçen Emniyet güçleri, O. Y.'yi Gebze'deki evinden gözaltına aldı.
ŞÜPHELİ, ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE SORGUYA ALINDI
Gebze'de bir dönem yerel gazetecilik yapan O. Y. 2016 senesine kadar bariyertv isimli haber sitesini yönetiyordu. Oktay Yaşar'ın sahibi olduğu iddia edilen Ankara Kuşu isimli twitter hesabı şuanda erişilemiyor.
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