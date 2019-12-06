Ankara Kütahya arası kaç km? Ankara Kütahya arası kaç saat? Ankara Kütahya Yol Tarifi, Ankara Kütahya Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Kütahya'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA KÜTAHYA ARASI KAÇ KM?
Kızılcık tarhanası, Sıkıcık çorbası, Cimcik, Haşhaşlı gözleme, Ispanaklı şibit, İlibada (Ilıbada) dolması, Küp eti kebabı, Güveç, Hekmane erik hoşafı, Dövmeç, Tosunum böreği ve Sini Mantısı ile meşhur,
Aizanoi Antik Kenti, Dumlupınar Şehitliği, Ulu Camii, Macar Evi Müzesi, Kütahya Kalesi, Hayme Ana Turbesi, Çini Müzesi ve Çamlıca Tabiat Parkı'na ev sahipliği yapan Kütahya ile Ankara arası mesafe:
Dumlupınar Blv./D200/E90 üzerinden 320 km
ANKARA KÜTAHYA ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
Dumlupınar Blv./D200/E90 üzerinden 3 saat 45 dakika
Otobüs ile
Ortalama 4,5 saat
ANKARA KÜTAHYA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Kütahya'ya gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Kütahya arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Kütahya otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Kütahyalılar Turizm 60 TL
Metro 45 TL
ANKARA KÜTAHYA YOL TARİFİ
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