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Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşculu'dan taksit çağrısı

Gazetemize konuşan Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, altın satışında taksit sayısının yetersiz kaldığını açıklayarak, “Telefona bile 12 taksit yapılırken altına 4 taksit yetersiz, bu sayı en az 9 veya 12 aya çıkarılmalı” dedi. 
Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşculu'dan taksit çağrısı

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, kuyumculuk sektöründeki işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı sağlanmasının yetersiz olduğunu açıkladı. Altın satışıyla ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu gazetemiz aracılığıyla belirten Başkan Çavuşculu, “Ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde 4 taksit imkanı var. Ancak bu yetersiz, biz bu taksit sayısının 9 veya 12 aya çıkmasını istiyoruz. Telefona bile 12 taksit olurken altındaki taksit sayısının azlığı bizleri ve müşterileri üzüyor” dedi. 

DÜĞÜNDE ALTIN MASRAFI EN AZ 20 BİN TL 

Düğün sezonu içerisinde olduğumuzu hatırlatan Başkan Çavuşculu, “Haziran ayında okulların kapanması ile birlikte düğün sezonu başladı. Eylül, Ekim aylarının sonuna kadar sezon devam edecek. Şu anda sektörde işler iyi durumda. Bir düğün yapacak kişi en az 20 ila 30 bin TL arası altına harcaması lazım. Bu tutarı tek seferde vermek insanlara zor geliyor. Düğünlerin rahat yapılması, takı alımının kolaylaşması, sıkıntıların en aza indirilmesi için taksit sayısının artırılmasını herkes bekliyor” diye konuştu.  

TAKSİT SAYISI ARTARSA ALIM KOLAY OLUR

“Eğer taksit sayısı artarsa insanların altın alımı daha kolay olur” diyen Başkan Çavuşculu,”Şu anda herkes kredi kartı kullanıyor. Bu sadece bizim talebimiz değil tüketicilerin de talebi böyle. Onlar da taksit istiyor, müşterimizin alım gücünün rahatlaması bize olumlu yansır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyor ya; ‘herkes işini iyi yapacak’ diye. Bizim sıkıntımız bu, bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Çavuşculu,  taksit imkanının çeyrek altın, gram altın gibi ürünlere de getirilmesi gerektiğini önerdi.

ALTIN YIL SONUNA DOĞRU ARTIŞA GEÇECEK 

Başkan Çavuşculu altın fiyatlarının yılsonuna doğru yükseleceğine dair öngörüde bulunarak, “Çeyrek altın fiyatının yılsonuna doğru 500 lira olacağını öngörüyoruz. ‘Nereden bu kanıya varıyorsunuz?’ diye sorarsanız şöyle ki altın ulusal ve uluslararası durumlardan mutlaka etkilenir. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerden dolayı altın fiyatlarının sürekli yukarıya doğru sürekli çıkacağını düşünüyorum. Herkesin her ay maaşından imkanı ölçüsünde bir tane çeyrek altın almasını öneriyorum” ifadelerini kullandı.  

KUYUMCULUK YASASI ŞART 

Çavuşculu son olarak, sektörde yaşanan sorunlara da değinerek, en büyük sorunun kuyumculuk sektöründe işyeri ve sermaye standardının olmamasından kaynaklandığını kaydetti. Çavuşculu, “Bunun nedeni, kuyumcuların kendine ait bir yasasının olmaması. Yani, kuyumculuk kanunu yok. Kuyumculuk, nalbantla, kalaycıyla, sobacıyla aynı meslek grubunda görülüyor. Halbuki, kuyumculuk nalbantçıdan, zücaciyeden farklı bir meslek grubu. Kendine ait bir yasası olması lazım. Ayrıca, dükkan açmak isteyen herkes ‘kuyumcu’ tabelası ile bir dükkan açıyor, ama dükkanın içinde altın yok. Ne yaptığı belli değil” sözlerini aktardı.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

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