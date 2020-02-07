  • BIST 121.015
  • Altın 303,735
  • Dolar 6,0199
  • Euro 6,5994
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -3 °C
»

Ankara Lezzet Festivali Altınpark'ta kapılarını açtı

Altınpark’ta düzenlenen Lezzet Festivali’nde stant açan Dursun Yalçıntaş, Gaziantep’ten getirdiği salçaların 3 yıl bozulmadığını iddia etti. Yalçıntaş, “Salçalarımız güneşte kurutmadır. Bu yüzden küflenmez, bozulmaz. Üç yıl dayanır” dedi.
Ankara Lezzet Festivali Altınpark'ta kapılarını açtı

Birinci Ankara Lezzet Festivali Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Yüzlerce çeşit yöresel ve doğal ürünün tezgâhlarda yerini aldığı festival renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Festivalde aynı zamanda ziyaretçilere canlı müzik eşliğinde eğlence fırsatı sunuluyor. Alanda stant açan Dursun Yalçıntaş ise Gaziantep’ten getirdiği doğal salçaların 3 yıl bozulmadığını iddia ederek, Başkentlileri standına davet ediyor. 

ankara-lezzet-festivali,dogal-ve-yoresel-urunler,-keciboynuzu,-karadut-ozu,-ankara-mizikacilari,,.jpg

YERLİ VE DOĞAL

Etkinlik alanında Türkiye’nin 81 ilinden getirilen doğal ve yöresel ürünler sergileniyor. Festivalde stant açan ve tüm ürünlerini Gaziantep’ten getiren Dursun Yalçıntaş ise Başkentlileri fuara davet ederek, ziyaretçilere yöresel lezzet şöleni yaşatacaklarını belirtiyor. Standında yer alan lezzetleri hakkında gazetemize bilgi de veren Yalçıntaş, “Gaziantep’ten geliyoruz. Tüm ürünlerimiz yerli ve doğaldır. Özellikle güneş salçamız meşhurdur. Mutfakların olmazsa olmaz lezzetidir. Baharat çeşitlerimiz ise çoktur. Dağ kekiklerimiz vardır, aroması kaçmaz ve meşhurdur. Tamamen doğalız.”

ankara-lezzet-festivali,dogal-ve-yoresel-urunler,-keciboynuzu,-karadut-ozu,-ankara-mizikacilari,,,.jpg

3 YIL BOZULMUYOR

“Keçiboynuzu, karadut özü dahi stantlarımızda yer almaktadır. Peynir ve tereyağı dahi satıyoruz. Ama ziyaretçilerimize en büyük tavsiyem salçamızı almadan gitmesinler. Bizim yaptığımız salça marketten alınan salçalara benzemez. Neden diye sorarsanız domates salçası iki yıl, biber salçası üç yıl dayanır. Kesinlikle küflenme yapmaz, bozulma yapmaz. Marketten alınan salça bir günde bile küflenebiliyor ama bizim salçamız vazgeçilmezdir. Kurutma olduğu için dayanıklıdır. Gelin salçamızı almadan gitmeyen” dedi.

ankara-lezzet-festivali,dogal-ve-yoresel-urunler,-keciboynuzu,-karadut-ozu,-ankara-mizikacilari,,,,.jpg

EĞLENCE VE LEZZET BİR ARADA

6 Şubat Perşembe günü kapılarını açan fuar, 9 Şubat Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak. Fuar alanında ayrıca ziyaretçilere gün boyunca canlı müzik hizmeti sunulacak. Eğlencenin ve lezzetin bir arada olacağı fuar da Ankara Mızıkacıları da sahne alarak Başkentlileri eğlendirecek. 

ankara-lezzet-festivali,dogal-ve-yoresel-urunler,-keciboynuzu,-karadut-ozu,-ankara-mizikacilari,,,,,.jpg

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi tanıtıldı07 Şubat 2020 Cuma 00:15
  • AŞTİ’de ücretsiz tuvaletlerin yerini gösteren tabelalar artacak07 Şubat 2020 Cuma 00:10
  • Ankara’nın 7 günlük hava kalitesi06 Şubat 2020 Perşembe 15:08
  • İstanbul Iğdır arası kaç km? İstanbul Iğdır arası kaç saat? İstanbul Iğdır Yol Tarifi, İstanbul Iğdır Otobüs Bileti Fiyatları...06 Şubat 2020 Perşembe 11:19
  • İstanbul Hatay arası kaç km? İstanbul Hatay arası kaç saat? İstanbul Hatay Yol Tarifi, İstanbul Hatay Otobüs Bileti Fiyatları...06 Şubat 2020 Perşembe 10:57
  • İstanbul Hakkari arası kaç km? İstanbul Hakkari arası kaç saat? İstanbul Hakkari Yol Tarifi...06 Şubat 2020 Perşembe 10:46
  • İstanbul Gümüşhane arası kaç km? İstanbul Gümüşhane arası kaç saat? İstanbul Gümüşhane Yol Tarifi, İstanbul Gümüşhane Otobüs Bileti Fiyatları...06 Şubat 2020 Perşembe 10:38
  • Bir zamanlar Rüzgârlı Sokak06 Şubat 2020 Perşembe 10:34
  • "Camiler de depreme hazır hale getirilsin"06 Şubat 2020 Perşembe 00:20
  • Pazar Üstü Ali Balcı Camisi’nde şüpheli yangın!06 Şubat 2020 Perşembe 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti