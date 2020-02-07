Ankara Lezzet Festivali Altınpark'ta kapılarını açtı

Altınpark’ta düzenlenen Lezzet Festivali’nde stant açan Dursun Yalçıntaş, Gaziantep’ten getirdiği salçaların 3 yıl bozulmadığını iddia etti. Yalçıntaş, “Salçalarımız güneşte kurutmadır. Bu yüzden küflenmez, bozulmaz. Üç yıl dayanır” dedi.

Birinci Ankara Lezzet Festivali Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Yüzlerce çeşit yöresel ve doğal ürünün tezgâhlarda yerini aldığı festival renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Festivalde aynı zamanda ziyaretçilere canlı müzik eşliğinde eğlence fırsatı sunuluyor. Alanda stant açan Dursun Yalçıntaş ise Gaziantep’ten getirdiği doğal salçaların 3 yıl bozulmadığını iddia ederek, Başkentlileri standına davet ediyor.

YERLİ VE DOĞAL

Etkinlik alanında Türkiye’nin 81 ilinden getirilen doğal ve yöresel ürünler sergileniyor. Festivalde stant açan ve tüm ürünlerini Gaziantep’ten getiren Dursun Yalçıntaş ise Başkentlileri fuara davet ederek, ziyaretçilere yöresel lezzet şöleni yaşatacaklarını belirtiyor. Standında yer alan lezzetleri hakkında gazetemize bilgi de veren Yalçıntaş, “Gaziantep’ten geliyoruz. Tüm ürünlerimiz yerli ve doğaldır. Özellikle güneş salçamız meşhurdur. Mutfakların olmazsa olmaz lezzetidir. Baharat çeşitlerimiz ise çoktur. Dağ kekiklerimiz vardır, aroması kaçmaz ve meşhurdur. Tamamen doğalız.”

3 YIL BOZULMUYOR

“Keçiboynuzu, karadut özü dahi stantlarımızda yer almaktadır. Peynir ve tereyağı dahi satıyoruz. Ama ziyaretçilerimize en büyük tavsiyem salçamızı almadan gitmesinler. Bizim yaptığımız salça marketten alınan salçalara benzemez. Neden diye sorarsanız domates salçası iki yıl, biber salçası üç yıl dayanır. Kesinlikle küflenme yapmaz, bozulma yapmaz. Marketten alınan salça bir günde bile küflenebiliyor ama bizim salçamız vazgeçilmezdir. Kurutma olduğu için dayanıklıdır. Gelin salçamızı almadan gitmeyen” dedi.

EĞLENCE VE LEZZET BİR ARADA

6 Şubat Perşembe günü kapılarını açan fuar, 9 Şubat Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak. Fuar alanında ayrıca ziyaretçilere gün boyunca canlı müzik hizmeti sunulacak. Eğlencenin ve lezzetin bir arada olacağı fuar da Ankara Mızıkacıları da sahne alarak Başkentlileri eğlendirecek.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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