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Ankara Malatya arası kaç km? Ankara Malatya arası kaç saat? Ankara Malatya Yol Tarifi, Ankara Malatya Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Malatya arası kaç km? Ankara Malatya arası kaç saat? Ankara Malatya Yol Tarifi.. Ankara Malatya kaç kilometre? Ankara'dan Malatya'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Malatya arası kaç km? Ankara Malatya arası kaç saat? Ankara Malatya Yol Tarifi, Ankara Malatya Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Malatya arası kaç km? Ankara Malatya arası kaç saat? Ankara'dan Malatya'ya nasıl gidilir?, Malatya Ankara arası kaç km? Malatya Ankara arası kaç saat? Malatya'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Malatya Yol Tarifi, Ankara Malatya otobüs bileti, Ankara Malatya otobüs firmaları, Ankara Malatya kaç kilometre?

Ankara'dan Malatya'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA MALATYA ARASI KAÇ KM?

Gırık Banık (bulgurlu köfte), Lahana köftesi, Kara çorba, Acılı ayran, Analı kızlı, İçli köfte, Kayısı, Kayısılı kavurma, Pimpirim çorbası ve Kayısı tatlısı ile meşhur,

Levent Vadisi, Aslantepe Ören Yeri, Battalgazi Ulu Cami, Orduzu Çınar Şelalesi, Arslantepe Höyüğü, Beydağı Tabiat Parkı ve Taşhoran Kilisesi'ne ev sahipliği yapan Malatya ile Ankara arası mesafe:

D300 üzerinden 653 km

D750/E90 üzerinden 869 km

ANKARA MALATYA ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

D300 üzerinden 7 saat 51 dakika

D750/E90 üzerinden 9 saat 48 dakika

Otobüs ile

Ortalama 9,5 - 10,5 saat

ANKARA MALATYA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Malatya'ya gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Malatya arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Malatya otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Beydağı 100 TL

Malatya Medine Turizm 100 TL

Malatya Zafer 100 TL

Malatya Kayısı Kent Turizm 100 TL

Muş Ovası 80 TL

Öz HASBİNGÖL 80 TL

Öz Erciş Seyahat 85 TL

ANKARA MALATYA YOL TARİFİ

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