Ankara Malatya arası kaç km? Ankara Malatya arası kaç saat? Ankara Malatya Yol Tarifi, Ankara Malatya Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Malatya'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA MALATYA ARASI KAÇ KM?
Gırık Banık (bulgurlu köfte), Lahana köftesi, Kara çorba, Acılı ayran, Analı kızlı, İçli köfte, Kayısı, Kayısılı kavurma, Pimpirim çorbası ve Kayısı tatlısı ile meşhur,
Levent Vadisi, Aslantepe Ören Yeri, Battalgazi Ulu Cami, Orduzu Çınar Şelalesi, Arslantepe Höyüğü, Beydağı Tabiat Parkı ve Taşhoran Kilisesi'ne ev sahipliği yapan Malatya ile Ankara arası mesafe:
D300 üzerinden 653 km
D750/E90 üzerinden 869 km
ANKARA MALATYA ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D300 üzerinden 7 saat 51 dakika
D750/E90 üzerinden 9 saat 48 dakika
Otobüs ile
Ortalama 9,5 - 10,5 saat
ANKARA MALATYA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Malatya'ya gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Malatya arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Malatya otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Beydağı 100 TL
Malatya Medine Turizm 100 TL
Malatya Zafer 100 TL
Malatya Kayısı Kent Turizm 100 TL
Muş Ovası 80 TL
Öz HASBİNGÖL 80 TL
Öz Erciş Seyahat 85 TL
ANKARA MALATYA YOL TARİFİ
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