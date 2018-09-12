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Ankara Mamak Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Mamak'taki semt pazarlarının isimleri, adresleri, hangi gün kuruldukları merak ediliyor. Ankara Mamak'taki Semt Pazarları Nerede, işte Ankara Mamak Semt Pazarları... 
Ankara Mamak Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Mamak'taki semt pazarlarının isimleri, adresleri, merak ediliyor. Ankara Mamak'taki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Açılıyor Kuruluyor? işte Ankara Mamak Semt Pazarları... Mamak Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Mamak Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...

 

Ankara Mamak Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler

 

S.NO

KURULDUĞU GÜNPAZAR ADI

ADRESİ

1

PAZARTESİŞafaktepe PazarıŞafaktepe Mah. Taşlıçay Sokak Üzeri

2

PAZARTESİDurali Alıç PazarıDurali Alıç Mah. Şehitler Caddesi Üzeri

3

PAZARTESİDoğukent Semt Pazarı Durali Alıç Mah. Mamak Arena Kapalı Spor   Salonu Yanı

4

SALIDerbent PazarıDerbent Mahallesi 14. Sokak Samsun Yolu Kenarı

5

SALIAltıağaç – Karaağaç
Pazarı (Aktif Değil)		Karaağaç Mahallesi 258. Sokak No:5 Nene Hatun Bilgi Evi yanı

6

ÇARŞAMBAMisket PazarıMisket Mahallesi 655/2. Sokak Yanı

7

ÇARŞAMBABayındır PazarıBayındır Mah. 133. Sok. Ali Naili Erdem İ.Ö.O. Yanı

8

ÇARŞAMBAMutlu PazarıG.Zeki Doğan Mah. Mutlu Cad. No:59 Büyükşehir Belediye Lojmanları Altı

9

ÇARŞAMBALalahan PazarıLalahan Eski Belediye Binası Yanı

10

PERŞEMBEFatih PazarıDurali Alıç Mahallesi 4. Cadde Üzeri

11

PERŞEMBEAkdere PazarıAkdere Mahallesi 398. Cadde No:68 altı

12

PERŞEMBEGülveren PazarıGülveren Mahallesi Arif Yaldız Cad. ile Gülizar Sokak kesişimi

13

PERŞEMBEKutludüğün PazarıFatih Mah. Atatürk Cad. Üzeri Kutludüğün

14

CUMAKutlu PazarıKutlu Mahallesi 482. Sokak Mutlu Zabıta Karakol Yanı

15

CUMAŞahapgürler PazarıŞahapgürler Mahallesi Kuru Baraj Mevkii

16

CUMABaşak PazarıBaşak Mahallesi

17

CUMARTESİGülistan PazarıA. Paşa Mahallesi Gülistan Sokak ile Kayalar Sokak Kesiştiği Yer

18

CUMARTESİŞehitlik PazarıSaimekadın Mahallesi Esenler Sokak
ile Bucak Sokağın kesiştiği yer

19

CUMARTESİFahri Korutürk PazarıFahri Korutürk Mahallesi Ozan Rehberi Caddesi
Natoyolu Eski Kömür Deposu Altı

20

CUMARTESİAkşemsettin Pazarı (Aktif Değil)Akşemsettin Mahallesi
149. Sokak Üzeri

21

CUMARTESİKıbrıs PazarıYunus Emre Caddesi
Yunus Emre Sitesi Karşısı

22

PAZARKayaş PazarıTepecik Mahallesi Kayaş Caddesi üzeri

23

PAZARMamak PazarıMisket Mahallesi 604. Sokak No:2

24

PAZAREserkent Pazarı (Aktif Değil)Araplar Mah. Büyükşehir Bel. Loj. Altı

25

PAZARZirvekent PazarıZirvekent Mah. TOKİ Blokları İçi

 

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