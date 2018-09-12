Ankara Mamak Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Mamak'taki semt pazarlarının isimleri, adresleri, merak ediliyor. Ankara Mamak'taki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Açılıyor Kuruluyor? işte Ankara Mamak Semt Pazarları... Mamak Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Mamak Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...
Ankara Mamak Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler
S.NO
|KURULDUĞU GÜN
|PAZAR ADI
ADRESİ
1
|PAZARTESİ
|Şafaktepe Pazarı
|Şafaktepe Mah. Taşlıçay Sokak Üzeri
2
|PAZARTESİ
|Durali Alıç Pazarı
|Durali Alıç Mah. Şehitler Caddesi Üzeri
3
|PAZARTESİ
|Doğukent Semt Pazarı
|Durali Alıç Mah. Mamak Arena Kapalı Spor Salonu Yanı
4
|SALI
|Derbent Pazarı
|Derbent Mahallesi 14. Sokak Samsun Yolu Kenarı
5
|SALI
|Altıağaç – Karaağaç
Pazarı (Aktif Değil)
|Karaağaç Mahallesi 258. Sokak No:5 Nene Hatun Bilgi Evi yanı
6
|ÇARŞAMBA
|Misket Pazarı
|Misket Mahallesi 655/2. Sokak Yanı
7
|ÇARŞAMBA
|Bayındır Pazarı
|Bayındır Mah. 133. Sok. Ali Naili Erdem İ.Ö.O. Yanı
8
|ÇARŞAMBA
|Mutlu Pazarı
|G.Zeki Doğan Mah. Mutlu Cad. No:59 Büyükşehir Belediye Lojmanları Altı
9
|ÇARŞAMBA
|Lalahan Pazarı
|Lalahan Eski Belediye Binası Yanı
10
|PERŞEMBE
|Fatih Pazarı
|Durali Alıç Mahallesi 4. Cadde Üzeri
11
|PERŞEMBE
|Akdere Pazarı
|Akdere Mahallesi 398. Cadde No:68 altı
12
|PERŞEMBE
|Gülveren Pazarı
|Gülveren Mahallesi Arif Yaldız Cad. ile Gülizar Sokak kesişimi
13
|PERŞEMBE
|Kutludüğün Pazarı
|Fatih Mah. Atatürk Cad. Üzeri Kutludüğün
14
|CUMA
|Kutlu Pazarı
|Kutlu Mahallesi 482. Sokak Mutlu Zabıta Karakol Yanı
15
|CUMA
|Şahapgürler Pazarı
|Şahapgürler Mahallesi Kuru Baraj Mevkii
16
|CUMA
|Başak Pazarı
|Başak Mahallesi
17
|CUMARTESİ
|Gülistan Pazarı
|A. Paşa Mahallesi Gülistan Sokak ile Kayalar Sokak Kesiştiği Yer
18
|CUMARTESİ
|Şehitlik Pazarı
|Saimekadın Mahallesi Esenler Sokak
ile Bucak Sokağın kesiştiği yer
19
|CUMARTESİ
|Fahri Korutürk Pazarı
|Fahri Korutürk Mahallesi Ozan Rehberi Caddesi
Natoyolu Eski Kömür Deposu Altı
20
|CUMARTESİ
|Akşemsettin Pazarı (Aktif Değil)
|Akşemsettin Mahallesi
149. Sokak Üzeri
21
|CUMARTESİ
|Kıbrıs Pazarı
|Yunus Emre Caddesi
Yunus Emre Sitesi Karşısı
22
|PAZAR
|Kayaş Pazarı
|Tepecik Mahallesi Kayaş Caddesi üzeri
23
|PAZAR
|Mamak Pazarı
|Misket Mahallesi 604. Sokak No:2
24
|PAZAR
|Eserkent Pazarı (Aktif Değil)
|Araplar Mah. Büyükşehir Bel. Loj. Altı
25
|PAZAR
|Zirvekent Pazarı
|Zirvekent Mah. TOKİ Blokları İçi
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