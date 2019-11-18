Ankara Mamak Nur Caddesi’nde imar yolu mağduriyeti

Mamak Nur Caddesi’nde oturan Musa Gündüz, imar yolu geçmediği için 11 kişi şantiye elektriğini paylaşmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Gündüz, Mamak Belediyesi’nden yardım istedi.

Yeni yerleşim alanlarında imar yolunun geçmediği noktalar birçok mağduriyete sebep oluyor. Bu bölgelerde oturan vatandaşlar kanalizasyondan elektriğe kadar pek çok konuda sıkıntı yaşıyor. İmar yolları olmadığı için mesken elektrik abonesi olamıyorlar. Mamak Kıbrıs Mahallesi Nur Caddesi 21 numarada oturan Musa Gündüz de bu mağduriyeti yaşayanlardan biri. Gündüz, 40 dairelik apartmanda 11 dairenin dolu olduğunu imar yolu olmadığı için şantiye elektriğini paylaşmak zorunda kaldıklarını ifade ederek Mamak Belediyesi’nden konuyla ilgili yardım istiyor.

11 KİŞİ ORTAK ELEKTRİK KULLANIYORUZ

Apartmanlarında şantiye elektriğini ortak kullandıkları için zorlandıklarını ifade eden Gündüz şunları söyledi:

“11 daire şantiye elektriğini ortak kullanıyoruz. Yolumuz inşaat yolu, başka yol yok. İmar yolu olmadığı için TEDAŞ bize elektriği vermiyor. 40 dairelik apartmanda 11 daire oturuyoruz. Daha fazlasına müteahhit müsaade etmiyor. Önümüz kış, elektrik ısıtıcıları devreye girer. Bu kadar kişi mağdur olabilir. ”

TAŞINMAK İSTEYENLER TAŞINAMIYOR

“11 daire dışında geriye kalan ev sahipleri de taşınmak istiyor. Fakat elektrik ancak bu kadar kişiye cevap verir düşüncesiyle müteahhit buna izin vermiyor. Bölgeye Mamak Belediyesi bakıyor. Böylesine bir zorluk yaşadığımızı duysunlar, bilsinler. Murat Köse başkanımızdan konuyla ilgilenmesini ellerinden geleni yapmalarını istiyoruz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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