Ankara Mamak Ortaköy Kurban Pazarı, Nerede, Nasıl Gidilir? Yol Tarifi

Yaklaşan 11.08.2019 Kurban Bayramı ile herkesi tatlı bir telaş sardı. Ankara Mamak Ortaköy Kurban Pazarı'ndan kurbanlık hayvan alacak olan kişiler için yol tarifini sizlerle paylaşıyoruz...

Yaklaşan 11.08.2019 Kurban Bayramı ile herkesi tatlı bir telaş sardı. Ankara Mamak Ortaköy Kurban Pazarı'ndan kurbanlık hayvan alacak olan kişiler, Ortaköy kurban pazarı yol tarifi 'ne ihtiyaç duyuyor. Mamak kurbanlık hayvan pazarı ve kesim alanı nerede? Mamak Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı nerede? diye merak ediyor. İşte yol tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

ANKARA MAMAK ORTAKÖY KURBAN PAZARI NEREDE?

Ortaköy kurban pazarı ve kesim alanı, Ankara - Kırıkkale yolu üzerinde, Mavi Göl'ü (Bayındır Barajı) geçtikten sonra Ortaköy Gökçeyurt mahallesi'nde bulunmaktadır.

Adres: Gökçeyurt Mahallesi, Ortaköy Serpmeleri, Mamak/Ankara

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Mamak Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı

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