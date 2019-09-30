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Ankara Mamak'ta feci kaza: Halk otobüsü durağa daldı

Ankara Mamak'ta özel bir halk otobüsü kontrolden çıkarak durağa daldı; 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza Mamak Caddesi üzerinde; Saime Kadın Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin, kazayla ilgili açıklama yaptı. Ölü sayısı artabilir.
Ankara Mamak'ta feci kaza: Halk otobüsü durağa daldı

Ankara Mamak'ta feci bir kaza meydana geldi.

Mamak'ta özel bir halk otobüsü durağa daldı.

Saat 14.00 sularında meydana gelen kaza Saime Kadın Mahallesi'nde; Mamak Caddesi üzerinde; Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. 

Beştepe-Kızılay hattında sefer yapan özel halk otobüsünün kontrolden çıkması sonucu yaşanan korkunç kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, kazayla ilgili açıklama yaptı.

Vali Şahin, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Özel araçlarla hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşların da olduğunu ifade eden Vali Şahin, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. 

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaralılara acil şifa diledi. 

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kontrolden çıkarak durağa dalan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan otobüsün şoförü ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. 

Yaralılar Dışkapı, Yıldırm Beyazıt gibi hastanelere kaldırıldı. 

Görgü tanıklarının ifadesine göre, kaza anında durakta 15-20 kadar vatandaş bekliyordu. Halk otobüsünün hafif yokuş yukarı olan yolda ilerlerken durağa dalmış olması şaşkınlık oluştururken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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