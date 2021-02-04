Ankara Medipol Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de 1 Şubat’ta yayımlanan yayınlanan ilana göre, Ankara Medipol Üniversitesi devamlı statüde 22 Öğretim Üyesi alacak.
Başvurular ilanın yayımlandığı (1 Şubat) tarihten itibaren 15 gün içinde Ankara Medipol Üniversitesi’ne şahsen yapılabilecek.
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