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Ankara Medipol Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak

Ankara Medipol Üniversitesi devamlı statüde 22 Öğretim Üyesi alacak. Başvurular 16 Şubat'a kadar üniversiteye şahsen yapılabilecek.
Ankara Medipol Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de 1 Şubat’ta yayımlanan yayınlanan ilana göre, Ankara Medipol Üniversitesi devamlı statüde 22 Öğretim Üyesi alacak.

Başvurular ilanın yayımlandığı (1 Şubat)  tarihten itibaren 15 gün içinde Ankara Medipol Üniversitesi’ne şahsen yapılabilecek. 

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