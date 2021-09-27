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Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

ANKARA merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yurt dışından çiçek kolileri ve muz konteynerinde getirilen toplam 71 kilo 634 gram kokainin sevkiyatı ile bağlantılı 1'i kadın 6 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.
Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Ocak'ta Kolombiya'nın Bogota şehrinden çiçek kolileri arasında İstanbul'a getirilen 24 kilo 600 gram, 25 Mart'ta 2 kilo 184 gram ve 5 Eylül'de Ekvador'dan muz konteynerine gizlenerek getirilen 44 kilo 850 gram kokain sevkiyatıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara Emniyetine bağlı Narkotik ve Kaçakçılık Şube Müdürlükleri ekiplerince 9 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ankara, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere önceki gün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, Tolga C., Gökhan P., Nurten A., Atilla A., Galip Ç. ve Levent G. yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan Levent T.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. İstanbul ve Sakarya’da gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin buradaki ifade işlemleri devam ediyor.

YATAK ODASINA ASANSÖR

Öte yandan operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Buna göre, yaklaşık 15 milyon değerindeki lüks evine baskın yapılan şüpheli Atilla A., polisten kaçmaya çalıştı. Atilla A., polislerin binaya girdiğini görünce, yatak odasına özel yaptırdığı asansör ile ayakkabılarını giymeden otoparka inerek kaçmaya çalışırken polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında ise şüphelinin üzerinde 30 bin dolar ile 50 bin TL para ele geçirildiği öğrenildi.

BABASI UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNE GİRMİŞ

Operasyon kapsamında Sakarya’daki lüks villasında yakalanan Nurten A.’ya ilişkin de farklı detaylar dikkat çekti. Şüphelinin babası Selahattin A.’nin da 1990'lı yıllarda düzenlenen büyük bir operasyonda uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındığı ve cezaevine girdiği öğrenildi. O dönemde Selahattin A.’nın uyuşturucu ticaretinden yaptığı milyonlarca liralık servetine ise el konulduğu belirtildi. Babasının yolundan ilerleyen Nurten A.’nın eşinin ise farklı suçlardan cezaevinde olduğu saptandı.

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