Ankara merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 33 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde, kamu kurumlarındaki işlemleri hızlandırma veya iş çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütünün başkentte tapu, milli emlak, çevre ve şehircilik il müdürlükleri, maliye, belediyeler ve adliyelerdeki işlemleri hızlandırma veya iş çözme vaadiyle vatandaşları kandırarak haksız kazanç sağladığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Elebaşılığını M.T'nin yaptığı öne sürülen "Tokatçılar" adı verilen suç örgütünün, Ankara ve İzmir'de yapılanma içinde olduğu, bünyesinde avukat ve birçok kamu görevlisinin bulunduğu, örgüt mensuplarının kamu görevlilerinden rüşvet karşılığı aldıkları bilgi ve belgeleri kullanarak vatandaşların güvenini sağladıkları ve kendilerini kamu görevlisi gibi tanıttıkları tespit edildi.

Zanlıların polisin takibinden kurtulmak için iş yerlerine avukatlık bürosu tabelası astıkları ve 58 kişiyi dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Yozgat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 35 zanlıdan 33'ü yakalandı.

Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramalarda kamu kurum ve kuruluşlarına ait, başka şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda evrak, tapu ve doküman, 50 bin 500 lira, 8 bin 500 avro, 5 bin dolar, 1 milyon 50 bin liralık çek, 5 tabanca, bir pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Suç örgütü üyelerinin son bir yıl içinde 35 milyon liralık hesap hareketinin bulunduğu belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.