  • BIST 1.479,930
  • Altın 563,59
  • Dolar 9.7433
  • Euro 11.3421
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 8 °C
»

Ankara merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3'ü yakalandı.
Ankara merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3'ü yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anadolu Otoyolu'nda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı25 Ekim 2021 Pazartesi 09:21
  • Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı25 Ekim 2021 Pazartesi 09:19
  • Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı25 Ekim 2021 Pazartesi 09:19
  • Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı25 Ekim 2021 Pazartesi 09:16
  • Türk Yıldızları'ndan Fethiye'de muhteşem gösteri25 Ekim 2021 Pazartesi 09:16
  • Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve el bombaları ele geçirildi25 Ekim 2021 Pazartesi 09:14
  • Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor25 Ekim 2021 Pazartesi 09:12
  • Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılmayacak25 Ekim 2021 Pazartesi 09:00
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Ekim 2021 Pazartesi 09:00
  • Bakan Karaismailoğlu: TCDD çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak24 Ekim 2021 Pazar 16:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti