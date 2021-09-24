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Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 19 ilde, 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan 14 muvazzaf, 13 eski asker, 20 mahrem imam ve daha önce ilişiği kesilen 4 askeri öğrenci olmak üzere toplam 51 şüphelinin Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına yönelik karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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