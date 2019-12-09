Ankara Mersin arası kaç km? Ankara Mersin arası kaç saat? Ankara Mersin Yol Tarifi, Ankara Mersin Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Mersin'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA MERSİN ARASI KAÇ KM?
Tantuni, Batırık, Kerebiç, Mamül, Tarsus kebabı, Sıkma, Gölevez, Karsambaç, Cezerye, Kaynar, Künefe, Şalgam suyu ve Anamur muzu ile meşhur,
Aynalıgöl (Gilindire) Mağarası, Yerköprü Şelalesi, Sunturas Şelalesi, Kızkalesi, Alahan Manastırı, Soğuksu, Adam Kayalar, Cennet Cehennem Obrukları'na ev sahipliği yapan Mersin ile Ankara arası mesafe:
D715 üzerinden 468 km
ANKARA MERSİN ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D715 üzerinden 5 saat 44 dakika
Otobüs ile
Ortalama 6 saat 45 dakika
ANKARA MERSİN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Mersin'e gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Mersin arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Mersin otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Efe Tur 54 TL
Mersin Nur 70 TL
Nevşehir Seyahat 80 TL
ANKARA MERSİN YOL TARİFİ
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