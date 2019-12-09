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Ankara Mersin arası kaç km? Ankara Mersin arası kaç saat? Ankara Mersin Yol Tarifi, Ankara Mersin Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Mersin arası kaç km? Ankara Mersin arası kaç saat? Ankara Mersin Yol Tarifi.. Ankara Mersin kaç kilometre? Ankara'dan Mersin'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Mersin arası kaç km? Ankara Mersin arası kaç saat? Ankara Mersin Yol Tarifi, Ankara Mersin Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Mersin arası kaç km? Ankara Mersin arası kaç saat? Ankara'dan Mersin'e nasıl gidilir?, Mersin Ankara arası kaç km? Mersin Ankara arası kaç saat? Mersin'den Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Mersin Yol Tarifi, Ankara Mersin otobüs bileti, Ankara Mersin otobüs firmaları, Ankara Mersin kaç kilometre?

Ankara'dan Mersin'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA MERSİN ARASI KAÇ KM?

Tantuni, Batırık, Kerebiç, Mamül, Tarsus kebabı, Sıkma, Gölevez, Karsambaç, Cezerye, Kaynar, Künefe, Şalgam suyu ve Anamur muzu ile meşhur,

Aynalıgöl (Gilindire) Mağarası, Yerköprü Şelalesi, Sunturas Şelalesi, Kızkalesi, Alahan Manastırı, Soğuksu, Adam Kayalar, Cennet Cehennem Obrukları'na ev sahipliği yapan Mersin ile Ankara arası mesafe:

D715 üzerinden 468 km

ANKARA MERSİN ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

D715 üzerinden 5 saat 44 dakika

Otobüs ile

Ortalama 6 saat 45 dakika

ANKARA MERSİN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Mersin'e gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Mersin arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Mersin otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Efe Tur 54 TL

Mersin Nur 70 TL

Nevşehir Seyahat 80 TL

ANKARA MERSİN YOL TARİFİ

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