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Ankara metro ve tramvaylarında detaylı temizlik

Ankaray ve Metro vagonları ile istasyonlarında temizlik çalışması yapan ekipler, iç-dış mekanlarda da detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
Ankara metro ve tramvaylarında detaylı temizlik

Başkentlilerin güvenli, konforlu ve hijyenik bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla metrolarda ve teleferik hatlarında hummalı bir temizlik çalışması yürüten ekipler, metro vagonlarının depolama bölgelerini de baştan aşağı temizliyor.

ÖZEL İLAÇLAR KULLANILIYOR

Metro vagonları temizlik ekipleri tarafından su ve özel cihazlarla kirden arındırılırken, yolcu koltukları ve camların dışında yolcu tutamaklarına kadar temizlik yapılıyor.

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Rutin olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına ek olarak vagonlar, on beş günde bir haşerelere ve salgın hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı da özel olarak dezenfekte ediliyor. 

Vagonların yanı sıra Metro İstasyonlarında bulunan zemin, asansörler, yürüyen merdivenler ve merdiven korkuluklarını da temizleyen ekipler, Raylı sistemlerde özellikle sakız ve dondurma kalıntısı atılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.
 

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