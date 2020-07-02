  • BIST 115.862
  • Altın 389,764
  • Dolar 6,8476
  • Euro 7,7133
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 22 °C
SON DAKİKADanıştay'daki Ayasofya duruşması bitti: Karar bekleniyor
» »

Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği

Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği
ANKARA'da, metroya bindikten sonra maskesini çıkardığı öne sürülen kişiye, diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Ankara Metrosu'nda meydana geldi. İdiaya göre; maskesi takılı bir şekilde metroya binen kimliği belirsiz bir kadın, yerine oturduktan sonra maskesini çıkardı. Metrodaki diğer yolcuların maskesini takması konusunda uyarı yapması üzerine vagon içerisinde gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle vatman, metroyu Hastane İstasyonu'nda durdurarak, metro güvenliğine haber verdi. İstasyonda bir süre daha devam eden karşılıklı sözlü atışmaların ardından, maskesini çıkardığı öne sürülen kadın, güvenlik görevlilerince metro dışına alındı. Metrodaki tartışma anları, yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği
Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği
İçişleri Bakanı Soylu: Van Gölü'nde teknenin batmasına ilişkin 11 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Soylu: Van Gölü'nde teknenin batmasına ilişkin 11 kişi gözaltında
Türkiye'den Irak'a tıbbi yardım
Türkiye'den Irak'a tıbbi yardım
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu 'Bataklık' başlatıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu 'Bataklık' başlatıldı
2020 yaz Kur'an kurslarının uzaktan eğitimle yapılacak!
2020 yaz Kur'an kurslarının uzaktan eğitimle yapılacak!
Milli elektrikli trenin fabrika testleri başlatıldı
Milli elektrikli trenin fabrika testleri başlatıldı
Son Eklenen Videolar
Bakan Mustafa Varank: Milli elektrikli trenimizin bugün itibarıyla fabrika testlerine başlanıyor
Bakan Mustafa Varank: Milli elektrikli trenimizin bugün itibarıyla fabrika testlerine başlanıyor
TRT EBA TV yaz okulunda 'keyifli ve öğretici' içerikler bulunacak
TRT EBA TV yaz okulunda 'keyifli ve öğretici' içerikler bulunacak
Kazada yaralanan babadan sınava girecek oğluna moral
Kazada yaralanan babadan sınava girecek oğluna moral
YKS'nin ilk oturumu TYT yapıldı
YKS'nin ilk oturumu TYT yapıldı
Kovid-19 hastasına Türk Işın Tedavisi Yöntemi uygulandı
Kovid-19 hastasına Türk Işın Tedavisi Yöntemi uygulandı
Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında cezalar belli oldu
Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında cezalar belli oldu
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti