Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören: Sabahları duramıyoruz

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören, “Vatandaş en çok sabah dolmuşa binememekten dolayı bize şikâyet ediyor. Bu bizim elimizde olan bir şey değil” diye konuştu.

“Vatandaştan en çok gelen şikâyet pik saatler dediğimiz 07.30 ile 08.45 arasında dolmuşların durmaması. Bu saatlerde inanılmaz bir yoğunluk oluyor. Biliyorsunuz ayakta yolcu taşımak dolmuşlarda yasak. Ayakta yolcu aldığınızda ceza yerseniz şoför arkadaşlar her cezada 10 puan ceza alır ve 100 puanı doldurduğunda 2 ay ehliyetine el konulur. Arkadaşlarımız 2 ay işsiz kalmaktansa pik saatlerde almamayı tercih ediyor. Şimdi vatandaş dolmuş bekliyor. Her 10 dakikada bir çıkıyor. 3 dolmuş bu pik saatte durmasa yarım saat geç kalacak. Emniyet Yetkililerinden bu konuda anlayış bekliyoruz. En başta vatandaş mağdur oluyor ve dolayısıyla buradan ekmek yiyen bizler mağduriyet yaşıyoruz.”

ŞİKAYETLERİ ÖNCE BİZ DEĞERLENDİRİYORUZ

“Şikayetleri biz değerlendiriyoruz. Kendi çözebildiklerimiz oluyor bizim çözemediklerimizi hangi duraktaysa dolmuş oranın başkanına ulaşıyoruz. En son bizleri aşan bir durum varsa zabıtaya devrediyoruz.”

BEBEK ARABASININ KURALLARI VAR

“Bu işte kural vatandaş çocuğunu kucağına alacak ve arabasını katlayıp koyacak. Araba doludur, ayakta yolcu vardır, şoför arkadaşlar bunu değerlendirir. Fakat almama gibi bir şey olmaz. Bakın bu insanlar bizim müşterimiz, biz ekmek yiyoruz, velinimetimizdir. Neden almayalım, insanları yolda bırakalım. Bozuk para konusunda araçtan indirmek falan olmaz öyle şeyler. Biz bütün bu konuda şikayetleri değerlendiriyoruz.”

PSİKOLOJİK EĞİTİM ALIYORLAR

“Arkadaşlarımızın 2 yılda bir psikolojik olarak eğitimleri oluyor. Trafikte çalışmak insanın gerçekler sinirlerini yıpratıyor. Eğitmenlerimiz sürekli olarak burada psikolojik eğitim verirler. Fakat havanın sıcak olması, trafiğin çok olması ne yaparsak yapalım arkadaşlarımız biraz strese girerler. O zaman da biz sakin olmaları konusunda telkinde bulunuyoruz.”

ÖĞRENCİYE GENELDE YARDIMCI OLUYORUZ

“Normalde dolmuşlarda öğrenci indirimi olmaz. Fakat şoför arkadaşlarımız ilkokul, lise ve üniversite çağındaki kardeşlerimize yardımcı oluyorlar. Çocuklar zaten çıkarır öğrenci olarak uzatır şoför arkadaş da itiraz etmez. Fakat bunu suiistimal edenler oluyor. Orta yaşta insanlar da ellerinde öğrenci kartı var diyerek bizden indirim istiyor. Bu da pek mümkün olmuyor.”

MALİYETLER ARTTI CEZALAR ARTTI

Dolmuşçuların sıkıntılarına da değinen Ağören, sorunları şöyle sıraladı:

“Mazotun fiyatı biliyorsunuz iyiden iyiye yükseldi. Bu araçlar sürekli trafikte ve yıpranıyor. Açıkçası sanayiye gitmeye korkuyoruz. Araç parça fiyatları çok yükseldi. Araç yenilemek istiyoruz ancak onu da yapamıyoruz. Bir de üzerine trafik cezaları gelince işin içinden hiç çıkamıyoruz. Ve bu cezalar emniyet kemeri, telefonla konuşma gibi konulardan da değil. Aracın arkasından yazılmış gönderilmiş. Daha önce hiç karşılaşmadığımız türden cezalar. Emniyet yetkililerinden anlayış bekliyoruz.”

GÜZERGAHI UZATMAK İSTİYORUZ

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bu dönemde talebimiz güzergahlarımızı uzatmak olacak. Mamak, Eryaman, İstanbul Yolu güzergahlarında bir uzatma, birkaç hattı birbirine bağlama gibi taleplerimizi dile getirdik getirmeye devam edeceğiz.”

BİZİM ARAÇLARIMIZ AYAKTA YOLCUYA MÜSAİT

“Özel halk otobüsleri, EGO’lar ayakta yolcu taşıyorlar. Hatta kapasitelerini de aşıyorlar. Ancak bizim araçlarımız ayakta yolcu taşımaya müsait olduğu halde bize yasak var. Bizim ricamız Emniyet yetkililerinden bu konuda sabah yoğun saatlerde anlayış bekliyoruz. Affedilmez cezalara asla itirazımız yok. Fakat vatandaş dolmuşu istediği yerde inip binmek için tercih ediyor. Şimdi biz bunu yapamıyoruz yasak dediğimiz tepkiyi gören yine biz oluyoruz.”

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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