Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Taklacı, mobilya sektörünün ihracat rekoru kırdığını söyledi

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Elmadağ Mobilyacılar OSB Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilya sektörünün büyüme trendinde olduğunu belirterek, “Mobilya üretimi ve ihracatı konusunda dünyada 6. sıralara yükseldik” dedi.

“Dünya mobilya ihracatının %3’ünü gerçekleştiriyoruz” diyen ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, “2021 yılının 11. ayında geçen yıla göre %25 artışla 3,9 milyar dolar mobilya ihracatı gerçekleştirdik. Bunun yanında her geçen yıl azalan mobilya ithalatı da bu yıl 500 milyon dolar civarında seyretti. Özellikle pandemi nedeni ile büyük tesislerin kısmi çalışma modeline geçmesi, üretici esnafın önünü açtı. Üretimin büyük bölümünü küçük ve orta ölçekli esnaf gerçekleştirdi” dedi.

HEDEF İLK 5

Başkan Taklacı ayrıca illere göre ihracat rakamlarına bakıldığında Ankara Siteler’in İstanbul Bursa ve Kayserinin ardından geldiğini ancak, sitelerde üretilen ürünlerin önce başka illere giderek buralardan ihracatın gerçekleştiğini bu sebeple diğer illerin ihracatının artmasında sitelerin büyük katkısı olduğunu da ekledi.

Taklacı, “2021’de Dünya mobilya ihracatında ilk 6’ya girmeyi hedeflemiştik ancak bu hedef çok daha erken geldi. Yıl sonunda ilk beş Mobilya ihracatçı ülkesinden biri olmaya çok yaklaştık” ifadelerini kullandı.

2022 YILI ÖZEL OLACAK

Hüseyin Taklacı, “2022 yılı mobilya için özel bir yıl olacak, döviz kurundaki hareketlilik Avrupa’da Türk mobilya fiyatlarını cazip hale getirdi. Bu avantajı iyi kullandığımızı düşünüyoruz” dedi. Siteler gibi geleneksel yöntemlerle el işçiliği ve katma değeri yüksek ürünler üretenlerin dünyada çok az olduğunu belirten Taklacı, “Katma değer bakımından tamamı yerli üretim ile sektörümüz yek vücut olmuş durumda” şeklinde konuştu

Taklacı, “Mobilya ihracatımız her geçen yıl bir yıl öncesinin üzerine koyarak devam ediyor, bu yıl 11 ayda 3.9 milyar dolar olan ihracat, dolaylı ürünlerle 4 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor. 2022 ‘de %3 olan ihracat payımızı %4’e çıkaracağımızdan, 2023’te 10 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağımızdan eminiz” dedi.