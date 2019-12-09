Ankara Muş arası kaç km? Ankara Muş arası kaç saat? Ankara Muş Yol Tarifi, Ankara Muş Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Muş'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA MUŞ ARASI KAÇ KM?
Ayran aşı, Helimaşı, Hez Dolması, Çorti, Domatesli Lahana Dolması, Keşkek, Cavbelek, Mırtöge, Herse, Kaburga Dolması, Jağ, Kırçik, Gülük, Uçkun, Sıpidak ve Kenger'i ile meşhur,
Muş Kalesi, Ulu Camii, Yıldızlı Han, Arak Manastırı, Murat Köprüsü, Malazgirt Kalesi, Akoğan Gölü, Zafer Anıtı ve Kayalıdere Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Muş ile Ankara arası mesafe:
D300 üzerinden 1034 km
D200/E88 üzerinden 1043 km
D200/E88 ve Amasya - Erzurum Yolu üzerinden 972 km
ANKARA MUŞ ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D300 üzerinden 12 saat 43 dakika
D200/E88 üzerinden 12 saat 47 dakika
D200/E88 ve Amasya - Erzurum Yolu üzerinden 13 saat 3 dakika
Otobüs ile
Ortalama 12,5 - 13,5 saat
ANKARA MUŞ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Muş'a gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Muş arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Muş otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Muş Ovası 150 TL
Öz Erciş Seyahat 130 TL
ANKARA MUŞ YOL TARİFİ
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