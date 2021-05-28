  • BIST 1.414
  • Altın 522,541
  • Dolar 8,5831
  • Euro 10,4319
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 28 °C
»

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, çok sayıda öğretim üyesi alıyor. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte aranılan şartlar ve başvuru tarihleri:
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, çok sayıda öğretim üyesi alıyor. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı 28.05.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başvurular ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı yani 28.05.2021 tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak yapılabilecek.

İlanın detayları için TIKLAYIN.

ankara-006.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi park tadilatı için ihaleye çıktı26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:20
  • Orman Genel Müdürlüğü işçi alım ilanı yayımlandı26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:12
  • Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı kiraya veriliyor26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:03
  • Isparta’da Karaağaç Mahallesi’ne Millet Bahçesi yapılacak25 Mayıs 2021 Salı 11:32
  • Yozgat Sorgun’a Hükümet Konağı yapılıyor25 Mayıs 2021 Salı 11:23
  • Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı25 Mayıs 2021 Salı 11:20
  • Keçiören Belediyesi sulama tankeri kiralayacak24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:58
  • Çubuk Söğütözü Deresi Projesi’nde ihaleye çıkıldı24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:53
  • TOKİ Tekirdağ Ergene’de okul yaptıracak24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:47
  • Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak21 Mayıs 2021 Cuma 15:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti