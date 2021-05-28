Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, çok sayıda öğretim üyesi alıyor. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı 28.05.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Başvurular ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı yani 28.05.2021 tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak yapılabilecek.
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