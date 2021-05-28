Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, çok sayıda öğretim üyesi alıyor. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte aranılan şartlar ve başvuru tarihleri: