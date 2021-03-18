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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 'Çanakkale' klibi

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi öğretim üyeleri, Çanakkale şehitlerini 'Çanakkale Derler (Uyan Memed)' adlı türküyle andı.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 'Çanakkale' klibi

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde, Çanakkale destanının kahramanlarını anlamlı bir çalışmayla andı. İcra Sanatları Fakültesi Öğretim Üyeleri, Üniversitenin Rektörü Prof. Erol Parlak'a ait olan Çanakkale Derler (Uyan Memed) adlı türküyü seslendirdi.

Üniversite ses stüdyosunda seslendirilen eserin klibinin çekimi ise, üniversitenin yerleşkesinde yapıldı. Çanakkale Derler (Uyan Memed) türküsünün seslendirmesinde, İcra Sanatları Fakültesi Öğretim Görevlisi Salih Gündoğdu'ya, Öğretim Görevlisi Eren Can Yıldız çello ve bas bağlama, Öğretim Görevlisi Mehmet Şimşek kabak kemane, Öğretim Görevlisi Sedat Akdağ 4 telli bağlama ve Öğretim Görevlisi Burak Çakır ritim sazıyla eşlik etti. Eserin düzenlenmesini Öğretim Görevlisi Sedat Akdağ üstlenirken, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde çekilen klibin yönetmenliğini Eyyüp Aydeniz yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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