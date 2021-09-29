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Ankara Nallıhan arası kaç km? Ankara Nallıhan arası kaç saat? Ankara Nallıhan Yol Tarifi, Ankara Nallıhan Otobüs Fiyatları...

Ankara Nallıhan arası kaç km? Ankara Nallıhan arası kaç saat? Ankara Kalecik Yol Tarifi.. Ankara Nallıhan kaç kilometre? Ankara'dan Nallıhan’a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Nallıhan arası kaç km? Ankara Nallıhan arası kaç saat? Ankara Nallıhan Yol Tarifi, Ankara Nallıhan Otobüs Fiyatları...

Ankara Nallıhan arası kaç km? Ankara Nallıhan arası kaç saat? Ankara'dan Nallıhan’a nasıl gidilir? Nallıhan Ankara arası kaç km? Nallıhan Ankara arası kaç saat? Nallıhan’dan Ankara'ya nasıl gidilir? Nallıhan Ankara Yol Tarifi, Ankara Nallıhan otobüs bileti ne kadar?

Ankara'dan Nallıhan’a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA NALLIHAN ARASI KAÇ KM?

Ankara Yolu ve D140 üzerinden Ankara Nallıhan arası 131,6 km dir.

ANKARA NALLIHAN ARASI KAÇ SAAT?

D140 üzerinden Ankara Nallıhan arası 1 saat 46  dakika sürmektedir.

ANKARA NALLIHAN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Nallıhan'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Nallıhan arası otobüs fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

ANKARA NALLIHAN ARASI 131,6 KM DİR.

Ankara Nallıhan Otobüs bileti fiyatı

Otobüs bileti fiyatları en ucuz tam 26.00 öğrenci 17,50 tl

ANKARA NALLIHAN ARASI YOL TARİFİ

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