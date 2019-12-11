Ankara Nevşehir arası kaç km? Ankara Nevşehir arası kaç saat? Ankara Nevşehir Yol Tarifi, Ankara Nevşehir Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Nevşehir arası kaç km? Ankara Nevşehir arası kaç saat? Ankara'dan Nevşehir'e nasıl gidilir?, Nevşehir Ankara arası kaç km? Nevşehir Ankara arası kaç saat? Nevşehir'den Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Nevşehir Yol Tarifi, Ankara Nevşehir otobüs bileti, Ankara Nevşehir otobüs firmaları, Ankara Nevşehir kaç kilometre?
Ankara'dan Nevşehir'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA NEVŞEHİR ARASI KAÇ KM?
Testi Kebabı, Soğanlama, Ayva Dolması, Düğü Çorbası, Köftür, Tava, Sızgıt ve Ağpakla'sı ile meşhur,
Göreme Milli Parkı, Devrent Vadisi, Kızıl Vadi, Paşabağ, Aşıklar Vadisi, Zelve Açık Hava Müzesi, Kapadokya Mağaraları, Güvercinlik Vadisi,Güllüdere Vadisi, Uçhisar Kalesi, Hacı Bektaş Veli Müzesi, Zemi Vadisi, Karanlık Kilise, Avanos Ören Yeri, El Nazar Kilisesi ve Peribacaları'na ev sahipliği yapan Nevşehir ile Ankara arası mesafe:
D750/E90 üzerinden 295 km
Kırıkkale Kırşehir Yolu üzerinden 278 km
ANKARA NEVŞEHİR ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D750/E90 üzerinden 3 saat 21 dakika
Kırıkkale Kırşehir Yolu üzerinden 3 saat 30 dakika
Otobüs ile
Ortalama 4 - 4,5 saat
ANKARA NEVŞEHİR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Nevşehir'e gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Nevşehir arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Nevşehir otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Nevşehir Seyahat 70 TL
Metro Tur 70 TL
ANKARA NEVŞEHİR YOL TARİFİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.