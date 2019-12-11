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Ankara Nevşehir arası kaç km? Ankara Nevşehir arası kaç saat? Ankara Nevşehir Yol Tarifi, Ankara Nevşehir Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Nevşehir arası kaç km? Ankara Nevşehir arası kaç saat? Ankara Nevşehir Yol Tarifi.. Ankara Nevşehir kaç kilometre? Ankara'dan Nevşehir'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Nevşehir arası kaç km? Ankara Nevşehir arası kaç saat? Ankara Nevşehir Yol Tarifi, Ankara Nevşehir Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Nevşehir'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA NEVŞEHİR ARASI KAÇ KM?

Testi Kebabı, Soğanlama, Ayva Dolması, Düğü Çorbası, Köftür, Tava, Sızgıt ve Ağpakla'sı ile meşhur,

Göreme Milli Parkı, Devrent Vadisi, Kızıl Vadi, Paşabağ, Aşıklar Vadisi, Zelve Açık Hava Müzesi, Kapadokya Mağaraları, Güvercinlik Vadisi,Güllüdere Vadisi, Uçhisar Kalesi, Hacı Bektaş Veli Müzesi, Zemi Vadisi, Karanlık Kilise, Avanos Ören Yeri, El Nazar Kilisesi ve Peribacaları'na ev sahipliği yapan Nevşehir ile Ankara arası mesafe:

D750/E90 üzerinden 295 km

Kırıkkale Kırşehir Yolu üzerinden 278 km

ANKARA NEVŞEHİR ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

D750/E90 üzerinden 3 saat 21 dakika

Kırıkkale Kırşehir Yolu üzerinden 3 saat 30 dakika

Otobüs ile

Ortalama 4 - 4,5 saat

ANKARA NEVŞEHİR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Nevşehir'e gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Nevşehir arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Nevşehir otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Nevşehir Seyahat 70 TL

Metro Tur 70 TL

ANKARA NEVŞEHİR YOL TARİFİ

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