Ankara Niğde arası kaç km? Ankara Niğde arası kaç saat? Ankara Niğde Yol Tarifi, Ankara Niğde Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Niğde arası kaç km? Ankara Niğde arası kaç saat? Ankara Niğde Yol Tarifi.. Ankara Niğde kaç kilometre? Ankara'dan Niğde'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.

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Ankara'dan Niğde'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA NİĞDE ARASI KAÇ KM?

Arabaşı çorbası, Cevizli erişte, Mazaklı köftesi, Ayva boranası, Pirinçli elma dolması, Söğürme, Kabak musakka, Halveter (helveter) tatlısı, Kuymak ve Gazozu ile meşhur,

Gümüşler Manastırı, Köşk Höyük, Aleaddin Camii, Tyana Ören Yeri, Kayardı Bağları, Çinili Göl, Karatlı Kuş Kayası ve Kaya Mezarları, Göllü Dağ, Göltepe Kestel Ören Yeri ve Constantinus Ve Helena Kilisesi'ne ev sahipliği yapan Niğde ile Ankara arası mesafe:

D750/E90 üzerinden 335 km

D715 ve D750/E90 üzerinden 385 km

ANKARA NİĞDE ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D750/E90 üzerinden 3 saat 54 dakika

D715 ve D750/E90 üzerinden 4 saat 47 dakika

Otobüs ile

Ortalama 4,5 saat

ANKARA NİĞDE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Niğde'ye gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Niğde arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Niğde otobüs firmaları ve bilet fiyatları

İnan Tur 70 TL

Nevşehir Seyahat 70 TL

ANKARA NİĞDE YOL TARİFİ