Ankara Niğde otoyolu nerelerden geçiyor? Ne zaman açılacak?

Trafik yoğunluğunu ve seyahat süresini önemli oranda düşürecek olan Ankara-Niğde otoyolu projesi güzergâhı nerelerden geçiyor? Ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne'yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacak ve Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını bildirdi. Peki Ankara-Niğde Otoyolu güzergahı nasıl olacak? Ankara-Niğde Otoyolu ne zaman açılacak? Ankara Niğde otoyolu nerelerden geçer? Ankara-Niğde Otoyolu geçiş Ücreti ne kadar? Gelin tüm detayları haritalarla birlikte bakalım.

Ankara-Niğde Otoyolu ne zaman açılacak?

Ankara-Niğde arasında mevcut yol seyahat süresi 4 saat 14 dakika sürerken açılışı yapılacak otoyol ile 2 saat 22 dakikaya düşeceğini belirtiliyor. Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül'de açılacağını bildirirken otoyolun hizmete girmesinden itibaren Ankara tarafından ilk 13 kilometrelik kesimin de ücretsiz olacağını bildirdi. Ankara-Niğde Otoyolu Projesi’nin diğer detayları ise;

Proje 275 km otoyol 55 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 km uzunluğunda olacak.

Ankara Niğde otoyolu nerelerden geçer?

Proje güzergâhı Ankara ili Gölbaşı, Bala, Şereflikoçhisar, Evren İlçeleri; Konya ili Kulu ilçesi; Kırşehir ili Merkez ilçesi; Aksaray ili Ortaköy, Sarıyahşi, Gülağaç, Ağaçören, Merkez ilçeleri; Nevşehir ili Acıgöl, Derinkuyu ilçeleri ve Niğde ili Merkez ilçesi sınırları içerisinden geçmektedir.

Ankara - Niğde Otoyolu Projesi bünyesinde; 19 adet kavşak köprüsü,

10 adet bağlantı yolu kavşak köprüsü,

12 adet otoyol köprüsü,

8 adet bağlantı yolu köprüsü,

3566,60 m uzunluğunda 5 adet viyadük,

75 adet üst geçit köprüsü,

121 adet alt geçit,

670 adet kutu menfez,

2 adet bakım işletme merkezi,

3 adet bakım merkezi,

1 adet ana kontrol merkezi,

10 adet Otoyol hizmet tesisi ve 14 adet de ücret toplama istasyonu bulunmaktadır.

Ankara-Niğde Otoyolu ile özellikle ağır vasıta ağırlıklı yoğun trafiğe hizmet eden yolda trafik güvenliği, seyahat süresinin kısaltılması ve yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunması amaçlanıyor.