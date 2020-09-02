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Ankara Niğde otoyolu nerelerden geçiyor? Ne zaman açılacak?

Trafik yoğunluğunu ve seyahat süresini önemli oranda düşürecek olan Ankara-Niğde otoyolu projesi güzergâhı nerelerden geçiyor? Ne zaman açılacak?
Ankara Niğde otoyolu nerelerden geçiyor? Ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne'yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacak ve Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını bildirdi. Peki Ankara-Niğde Otoyolu güzergahı nasıl olacak? Ankara-Niğde Otoyolu ne zaman açılacak? Ankara Niğde otoyolu nerelerden geçer? Ankara-Niğde Otoyolu geçiş Ücreti ne kadar? Gelin tüm detayları haritalarla birlikte bakalım.

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Ankara-Niğde Otoyolu ne zaman açılacak?

Ankara-Niğde arasında mevcut yol seyahat süresi 4 saat 14 dakika sürerken açılışı yapılacak otoyol ile 2 saat 22 dakikaya düşeceğini belirtiliyor. Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül'de açılacağını bildirirken otoyolun hizmete girmesinden itibaren Ankara tarafından ilk 13 kilometrelik kesimin de ücretsiz olacağını bildirdi.  Ankara-Niğde Otoyolu Projesi’nin diğer detayları ise;

Proje 275 km otoyol 55 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 km uzunluğunda olacak.

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Ankara Niğde otoyolu nerelerden geçer?

Proje güzergâhı Ankara ili Gölbaşı, Bala, Şereflikoçhisar, Evren İlçeleri; Konya ili Kulu ilçesi; Kırşehir ili Merkez ilçesi; Aksaray ili Ortaköy, Sarıyahşi, Gülağaç, Ağaçören, Merkez ilçeleri; Nevşehir ili Acıgöl, Derinkuyu ilçeleri ve Niğde ili Merkez ilçesi sınırları içerisinden geçmektedir.

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Ankara - Niğde Otoyolu Projesi bünyesinde; 19 adet kavşak köprüsü,

10 adet bağlantı yolu kavşak köprüsü,

12 adet otoyol köprüsü,

8 adet bağlantı yolu köprüsü,

3566,60 m uzunluğunda 5 adet viyadük,

75 adet üst geçit köprüsü,

121 adet alt geçit,

670 adet kutu menfez,

2 adet bakım işletme merkezi,

3 adet bakım merkezi,

1 adet ana kontrol merkezi,

10 adet Otoyol hizmet tesisi ve 14 adet de ücret toplama istasyonu bulunmaktadır.

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Ankara-Niğde Otoyolu ile özellikle ağır vasıta ağırlıklı yoğun trafiğe hizmet eden yolda trafik güvenliği, seyahat süresinin kısaltılması ve yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunması amaçlanıyor.

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