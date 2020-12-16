  • BIST 1.408
  • Altın 466,813
  • Dolar 7,7943
  • Euro 9,5107
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 7 °C
»

Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı hizmete giriyor

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birinci ve üçüncü kesimleri kullanıma açılan hattın bu kez 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci kesimi de hizmet vermeye başlayacak.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı hizmete giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birinci ve üçüncü kesimleri 4 Eylül'de törenle açılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun, 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci kesimi de devreye alınarak, projenin tamamı hizmet vermeye başlayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımının beklendiği Ankara-Niğde Otoyolu ikinci kesiminin açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanan otoyol aksında önemli bir görev üstlenecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun 113 kilometre otoyol ve 39 kilometre bağlantı yoluyla toplam 152 kilometrelik ikinci kesimindeki çalışmalar tamamlandı. Yolun, Ankara-Acıkuyu Kavşağı arasında kalan 119 kilometrelik ilk kesimi ile Alayhan ve Gölcük kavşakları arasındaki 59 kilometrelik üçüncü kesimi 4 Eylül'de düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.

Ulaşımdan sanayiye, ticaretten turizme kadar kolaylık
Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan otoyolun kesintisiz sağlanmasında önem arz eden ve 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda olan Ankara-Niğde Otoyolu, uluslararası erişimin yanı sıra ticari ve turistik ulaşımı da kesintisiz hale getirecek.

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen otoyolla, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu ve karbon emisyonunda 318 milyon 240 bin kilogram azalma sağlanacak. Güvenli seyahat imkanıyla 4 saat 14 dakikalık mesafeyi 2 saat 22 dakikaya indirecek Ankara-Niğde Otoyolu, böylece bölge sanayisinin gelişmesine de katkı verecek.

Otoyol, 1985 yılında Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Göreme Milli Parkı, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Karlık Kilisesi, Aziz Theodore Kilisesi, Karain Güvercinlikleri ve Soğanlı Arkeolojik Alanı gibi turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı16 Aralık 2020 Çarşamba 11:23
  • 'Evsizim' dedi, sığındığı iş yerinin malzemelerini çaldı16 Aralık 2020 Çarşamba 11:18
  • Afganistan tezkeresi Meclis'e sunuldu16 Aralık 2020 Çarşamba 11:16
  • Yağışlar Edirne ve Tekirdağ'daki barajlara yaklaşık 4 milyon metreküp katkı sağladı16 Aralık 2020 Çarşamba 11:15
  • Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı16 Aralık 2020 Çarşamba 11:05
  • Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı16 Aralık 2020 Çarşamba 10:57
  • Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı hizmete giriyor16 Aralık 2020 Çarşamba 10:24
  • Diyarbakır'da yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı16 Aralık 2020 Çarşamba 10:22
  • Libya'daki ekonomik krize çare aramak için ocak ayında tekrar toplanılacak16 Aralık 2020 Çarşamba 10:19
  • Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan ile Pakistan arasında çatışma: 2 asker öldü16 Aralık 2020 Çarşamba 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti