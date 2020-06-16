  • BIST 111.376
  • Altın 380,741
  • Dolar 6,8363
  • Euro 7,7355
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

Ankara-Niğde Otoyolu'nun yüzde 85'i tamamlandı

Marmara Bölgesi'ni Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayacak uluslararası ulaşım ağının son halkasını oluşturacak Ankara-Niğde Otoyolu'nun yüzde 85'lik kısmı tamamlandı.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun yüzde 85'i tamamlandı

AA muhabirinin firma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yap-işlet-devret modeliyle 2018 yılının haziran ayında yapımına başlanan Ankara-Niğde Otoyolu'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yaptırılan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden başlayıp Niğde'nin Gölcük Köprülü Kavşağı'nda son bulacak 275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olacak otoyolun yüzde 85'lik kısmı tamamlandı.

Bünyesinde 19 köprülü kavşak, 3566 metre uzunluğunda 5 viyadük, 76 üst geçit köprüsü, 49 köprü, 120 alt geçit, 669 menfez, 2 bakım işletme merkezi, 5 bakım merkezi, 6 servis, 4 park alanı ve 14 ücret toplama sistemi bulunan otoyolda bugüne kadar 4 viyadük, 21 köprü, 22 üst geçit, 110 alt geçit, 593 menfez yapıldı.

ankara-nigde2.jpg

Bu yılında sonunda trafiğe açılması planlanan otoyolda, Ankara-Ahiboz arasında 30 kilometrelik kesimde 2x4, Ahiboz-Gölcük arasında 245 kilometrelik kesimde 2x3 şeritli ana otoyol ile güzergah boyunca 55 kilometrelik kesimde 2x2 şeritli bağlantı yolları bulunacak.

Ankara-Niğde Otoyolu ile Marmara Bölgesi'ni Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayan, uluslararası öneme sahip ulaşım ağı oluşturulacak. Ayrıca Avrasya bölgesinin en önemli ulaşım ağlarından TEM Otoyolu'nun eksik kalan Ankara-Niğde kesimi bu projeyle tamamlanarak Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Güneye güvenli ve konforlu ulaşım imkanı
Projeyle Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezleriyle güney illerinde yer alan önemli turizm ve ticari bölgelere, güvenli ve konforlu ulaşım koridoru oluşturulacak.

ankara-nigde3.jpg

Özellikle ağır vasıta ağırlıklı yoğun trafiğe hizmet edecek otoyolun, trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması ve yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunması bekleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla ülkenin gelişimiyle her geçen gün artan trafik hacminin mevcut yolların kapasitesine yaptığı olumsuz etki giderilerek trafik güvenliğiyle bakım hizmetlerinin sürdürülebilir olması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye genelinde radarla hız denetimi16 Haziran 2020 Salı 13:12
  • AFAD: Depremden etkilenen 22 vatandaş taburcu edildi16 Haziran 2020 Salı 13:04
  • Orman yangınlarına İHA ve yapay zekalı müdahale16 Haziran 2020 Salı 12:50
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık16 Haziran 2020 Salı 12:49
  • Bakan Soylu'dan 'Turgut Aslan' paylaşımı: Sen bizim kahramanımızsın16 Haziran 2020 Salı 12:46
  • Rize İl Pandemi Kurulu'ndan uyarı: İlimizde yeniden Kovid-19 vakaları görülmeye başlamıştır16 Haziran 2020 Salı 12:40
  • Akıncı Üssü darbe davası yeniden görülmeye başlandı16 Haziran 2020 Salı 12:09
  • Emine Erdoğan'dan dünya liderlerinin eşlerine 'Kovid-19' mektubu16 Haziran 2020 Salı 12:08
  • Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor16 Haziran 2020 Salı 12:07
  • Dünya klavye şampiyonalarına 'Türk damgası'16 Haziran 2020 Salı 12:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti