Ankara nüfusu kaç? 2021 Ankara nüfusu

​​​​​​​Ankara nüfusu 2019 yılına göre 5.639.076 kişi oldu. Ankara nüfusu bir önceki yıla göre 135.091 kişi arttı. Artış yüzdesi ise %2,45 olarak kayıtlara geçti.

Ankara nüfusu 2020 yılına göre 5.663.322 kişi oldu. Ankara nüfusu bir önceki yıla göre 24.246 artmış, artış yüzdesi ise %0,43 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun, 2.805.877 erkek ve 2.857.445 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,54 erkek, %50,46 kadın. TÜİK 2020 istatistiklerine göre, Türkiye'nin nüfusundaki artış devam ediyor. Özellikle büyük şehirlerdeki nüfus oranlarında ciddi bir ilerleme söz konusu.

Ankara nüfusu kaç? Ankara nüfusu 2021, Keçiören’in nüfusu kaç? Keçiören nüfusu 2021, Çankaya’nın nüfus kaç? Ankara nüfusu ne kadar arttı?

2021 Ankara nüfusunun yıllara göre sıralaması;

2021 Ankara nüfusu 5.663.322, Erkek Nüfusu 2.805.877, Kadın Nüfusu 2.857.445

2019 Ankara nüfusu 5.639.076, Erkek Nüfusu 2.793.850, Kadın Nüfusu 2.845.226

2018 Ankara nüfusu 5.503.985, Erkek Nüfusu 2.728.900, Kadın Nüfusu 2.775.085

2017 Ankara nüfusu 5.445.026, Erkek Nüfusu 2.702.492, Kadın Nüfusu 2.742.534

2016 Ankara nüfusu 5.346.518, Erkek Nüfusu 2.653.431, Kadın Nüfusu 2.693.087

2015 Ankara nüfusu 5.270.575, Erkek Nüfusu 2.621.235, Kadın Nüfusu 2.649.340

2014 Ankara nüfusu 5.150.072, Erkek Nüfusu 2.562.805, Kadın Nüfusu 2.587.267

2013 Ankara nüfusu 5.045.083, Erkek Nüfusu 2.507.525, Kadın Nüfusu 2.537.558

2012 Ankara nüfusu 4.965.542, Erkek Nüfusu 2.474.456, Kadın Nüfusu 2.491.086

2011 Ankara nüfusu 4.890.893, Erkek Nüfusu 2.439.058, Kadın Nüfusu 2.451.835

2010 Ankara nüfusu 4.771.716, Erkek Nüfusu 2.379.226, Kadın Nüfusu 2.392.490

2009 Ankara nüfusu 4.650.802, Erkek Nüfusu 2.318.633, Kadın Nüfusu 2.332.169

2008 Ankara nüfusu 4.548.939, Erkek Nüfusu 2.267.779, Kadın Nüfusu 2.281.160

2007 Ankara nüfusu 4.466.756, Erkek Nüfusu 2.225.033, Kadın Nüfusu 2.241.723

2021 Ankara’nın ilçe nüfusları kaç? 2021 Ankara’nın en kalabalık ilçesi neresi? 2021 Ankara nüfusunun en az olduğu ilçe neresi? 2021 Çankaya nüfusu kaç? 2021 Keçiören nüfusu kaç?

2021 Ankara ilçelerinin nüfusları;

2021 Keçiören nüfusu kaç?

2021 Keçiören nüfusu 938.568, Erkek Nüfusu 460.765, Kadın Nüfusu 477.803, Nüfus Yüzdesi % 16,35

2021 Çankaya nüfusu kaç?

2021 Çankaya nüfusu 925.828, Erkek Nüfusu 445.235, Kadın Nüfusu 480.593, Nüfus Yüzdesi % 16,57

2021 Yenimahalle nüfusu 695.395, Erkek Nüfusu 339.219, Kadın Nüfusu 356.176, Nüfus Yüzdesi % 12,28

2021 Mamak nüfusu 669.465, Erkek Nüfusu 333.567, Kadın Nüfusu 335.898, Nüfus Yüzdesi % 11,82

2021 Etimesgut nüfusu 595.305, Erkek Nüfusu 297.021, Kadın Nüfusu 298.284, Nüfus Yüzdesi % 10,51

2021 Sincan nüfusu 549.108, Erkek Nüfusu 279.108, Kadın Nüfusu 270.000, Nüfus Yüzdesi % 9,70

2021 Altındağ nüfusu 396.165, Erkek Nüfusu 199.393, Kadın Nüfusu 196.772, Nüfus Yüzdesi % 7,00

2021 Pursaklar nüfusu 157.082, Erkek Nüfusu 78.534, Kadın Nüfusu 78.548, Nüfus Yüzdesi % 2,77

2021 Gölbaşı nüfusu 140.649, Erkek Nüfusu 70.950, Kadın Nüfusu 69.699, Nüfus Yüzdesi % 2,48

2021 Polatlı nüfusu 126.623, Erkek Nüfusu 63.111, Kadın Nüfusu 63.512, Nüfus Yüzdesi % 2,24

2021 Çubuk nüfusu 91.142, Erkek Nüfusu 45.675, Kadın Nüfusu 45.467, Nüfus Yüzdesi % 1,61

2021 Kahramankazan nüfusu 56.736, Erkek Nüfusu 29.003, Kadın Nüfusu 27.733, Nüfus Yüzdesi % 0,97

2021 Beypazarı nüfusu 48.732, Erkek Nüfusu 24.359, Kadın Nüfusu 24.373, Nüfus Yüzdesi % 0,86

2021 Elmadağ nüfusu 45.122, Erkek Nüfusu 22.950, Kadın Nüfusu 22.172, Nüfus Yüzdesi % 0,80

2021 Akyurt nüfusu 37.456, Erkek Nüfusu 19.128, Kadın Nüfusu 18.328, Nüfus Yüzdesi % 0,66

2021 Şereflikoçhisar nüfusu 33.310, Erkek Nüfusu 16.642, Kadın Nüfusu 16.668, Nüfus Yüzdesi % 0,59

2021 Haymana nüfusu 28.922, Erkek Nüfusu 15.072, Kadın Nüfusu 13.850, Nüfus Yüzdesi % 0,51

2021 Kızılcahamam nüfusu 27.507, Erkek Nüfusu 13.943, Kadın Nüfusu 13.564, Nüfus Yüzdesi % 0,49

2021 Nallıhan nüfusu 27.434, Erkek Nüfusu 13.621, Kadın Nüfusu 13.813, Nüfus Yüzdesi % 0,48

2021 Bala nüfusu 25.780, Erkek Nüfusu 14.109, Kadın Nüfusu 11.671, Nüfus Yüzdesi % 0,46

2021 Ayaş nüfusu 13.686, Erkek Nüfusu 7.372, Kadın Nüfusu 6.314, Nüfus Yüzdesi % 0,24

2021 Kalecik nüfusu 12.941, Erkek Nüfusu 6.727, Kadın Nüfusu 6.214, Nüfus Yüzdesi % 0,23

2021 Çamlıdere nüfusu 8.883, Erkek Nüfusu 4.653, Kadın Nüfusu 4.230, Nüfus Yüzdesi % 0,16

2021 Güdül nüfusu 8.438, Erkek Nüfusu 4.211, Kadın Nüfusu 4.227, Nüfus Yüzdesi % 0,15

2021 Evren nüfusu 3.045, Erkek Nüfusu 1.509, Kadın Nüfusu 1.563, Nüfus Yüzdesi % 0,05

2021 Ankara’nın genç nüfusu kaç?

2021 Ankara yaş aralıklarına göre nüfus dağılımı;

2021 Ankara 0-4 Yaş aralığı nüfus 364.522

2021 Ankara 10-14 Yaş aralığı nüfus 402.048

2021 Ankara 15-19 Yaş aralığı nüfus 387.104

2021 Ankara 20-24 Yaş aralığı nüfus 439.013

2021 Ankara 25-29 Yaş aralığı nüfus 438.849

2021 Ankara 30-34 Yaş aralığı nüfus 455.595

2021 Ankara 35-39 Yaş aralığı nüfus 467.413

2021 Ankara 40-44 Yaş aralığı nüfus 455.250

2021 Ankara 45-49 Yaş aralığı nüfus 407.475

2021 Ankara 50-54 Yaş aralığı nüfus 344.013

2021 Ankara 55-59 Yaş aralığı nüfus 332.687

2021 Ankara 60-64 Yaş aralığı nüfus 252.628

2021 Ankara 65-69 Yaş aralığı nüfus 196.043

2021 Ankara 70-74 Yaş aralığı nüfus 138.216

2021 Ankara 75-79 Yaş aralığı nüfus 86.043

2021 Ankara 80-84 Yaş aralığı nüfus 53.582

2021 Ankara 85-89 Yaş aralığı nüfus 28.865

2021 Ankara 90+ Yaş aralığı nüfus 12.496

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