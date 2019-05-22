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Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınıyor: 27 Mayıs Pazartesi gününden itibaren...

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, üç ay önce başlayan Bilken’teki Şehir Hastanesi’ne taşınma süreci hafta sonu tamamlanıyor. Hastane, 27 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Bilkent’te hizmet verecek.
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınıyor: 27 Mayıs Pazartesi gününden itibaren...

Başkent’te, Atatürk Eğitim ve Araştırma ile Yüksek İhtisas hastanelerinin ardından Ankara Numune, Eğitim ve Araştırma Hastanesi de taşıma işlemlerinin tamamlanmasıyla önümüzdeki haftadan itibaren artık Bilkent’teki Şehir Hastanesi’nde hizmet verecek. Taşınma süreci diğer hastanelerle birlikte 7 Şubat’ta başlayan Numune Hastanesi’nin hem hasta yoğunluğu hem de tıbbi cihazların hijyenik koşullarda taşınması göz önünde bulundurularak, taşınma süreci üç aya yayılmıştı.

PERSONELE EĞİTİM VERİLDİ

Bu süreçte Numune Hastanesi Sıhhiye’deki binasında hizmet vermeye devam ederken, personele de oryantasyon eğitimi verildi. Hastanenin sağlık ve hizmet personeli, bu üç aylık süreçte belli aralıklarla Şehir Hastanesi’ne giderek hizmet verecekleri yer ve idari yönetim hakkında bilgi aldı.

TAŞINMA 2 GÜN SÜRECEK

Ankara Valiliği’nin resmi internet sitesinden, kalan bölümlerin hafta sonu taşınması planlandığı için 26 Mayıs Pazar gününden itibaren hastanenin Sıhhiye’deki binasında hasta kabulü ve hizmet sunumunun sona ereceği duyuruldu. Kalan bölümlerin taşınması bu cumartesi-pazar gerçekleştirilecek. İki gün devam edecek taşınma sürecinde yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, acil servis, poliklinikler ve hastanedeki tıbbi cihazlar Şehir Hastanesi’ne aktarılacak. Numune Hastanesi, 27 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Bilkent’te hizmet verecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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