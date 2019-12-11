Ankara Ordu arası kaç km? Ankara Ordu arası kaç saat? Ankara Ordu Yol Tarifi, Ankara Ordu Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Ordu'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA ORDU ARASI KAÇ KM?
Sakarca Kayganası, Taze Bezelye Kayganası, Fasulye Diblesi, Fırın Fasulyesi, Mısır Yarmalı Aş Sarması, Pazı Mücveri, Galdirik Kavurması, Pancar Döşemesi, Mısır Çorbası, Keşkek ve Hamsi Buğulama'sı ile meşhur,
Yason Kilisesi, Bolaman Kalesi, Perşembe Yaylası, Ulugöl, Hoynat Adası, Çambaşı Yaylası, Melet Nehri, Kadılar Yokuşu'na ev sahipliği yapan Ordu ile Ankara arası mesafe:
Samsun-Ordu Yolu/D010/E70 üzerinden 559 km
D180 üzerinden 564 km
ANKARA ORDU ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
Samsun-Ordu Yolu/D010/E70 üzerinden 6 saat 45 dakika
D180 üzerinden 6 saat 56 dakika
Otobüs ile
Ortalama 9 - 9,5 saat
ANKARA ORDU OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Ordu'ya gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Ordu arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Ordu otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Ali Osman Ulusoy 85 TL
Lüks Artvin Seyahat 100 TL
Artvin Ses 120 TL
Lüks Karadeniz 75 TL
Metro Tur 85 TL
Rize Ses 90 TL
ANKARA ORDU YOL TARİFİ
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