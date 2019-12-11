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Ankara Ordu arası kaç km? Ankara Ordu arası kaç saat? Ankara Ordu Yol Tarifi, Ankara Ordu Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Ordu arası kaç km? Ankara Ordu arası kaç saat? Ankara Ordu Yol Tarifi.. Ankara Ordu kaç kilometre? Ankara'dan Ordu'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Ordu arası kaç km? Ankara Ordu arası kaç saat? Ankara Ordu Yol Tarifi, Ankara Ordu Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Ordu arası kaç km? Ankara Ordu arası kaç saat? Ankara'dan Ordu'ya nasıl gidilir?, Ordu Ankara arası kaç km? Ordu Ankara arası kaç saat? Ordu'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Ordu Yol Tarifi, Ankara Ordu otobüs bileti, Ankara Ordu otobüs firmaları, Ankara Ordu kaç kilometre?

Ankara'dan Ordu'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA ORDU ARASI KAÇ KM?

Sakarca Kayganası, Taze Bezelye Kayganası, Fasulye Diblesi, Fırın Fasulyesi, Mısır Yarmalı Aş Sarması, Pazı Mücveri, Galdirik Kavurması, Pancar Döşemesi, Mısır Çorbası, Keşkek ve Hamsi Buğulama'sı ile meşhur,

Yason Kilisesi, Bolaman Kalesi, Perşembe Yaylası, Ulugöl, Hoynat Adası, Çambaşı Yaylası, Melet Nehri, Kadılar Yokuşu'na ev sahipliği yapan Ordu ile Ankara arası mesafe:

Samsun-Ordu Yolu/D010/E70 üzerinden 559 km

D180 üzerinden 564 km

ANKARA ORDU ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

Samsun-Ordu Yolu/D010/E70 üzerinden 6 saat 45 dakika

D180 üzerinden 6 saat 56 dakika

Otobüs ile

Ortalama 9 - 9,5 saat

ANKARA ORDU OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Ordu'ya gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Ordu arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Ordu otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Ali Osman Ulusoy 85 TL

Lüks Artvin Seyahat 100 TL

Artvin Ses 120 TL

Lüks Karadeniz 75 TL

Metro Tur 85 TL

Rize Ses 90 TL

ANKARA ORDU YOL TARİFİ

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