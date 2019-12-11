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Ankara Osmaniye arası kaç km? Ankara Osmaniye arası kaç saat? Ankara Osmaniye Yol Tarifi, Ankara Osmaniye Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Osmaniye arası kaç km? Ankara Osmaniye arası kaç saat? Ankara Osmaniye Yol Tarifi.. Ankara Osmaniye kaç kilometre? Ankara'dan Osmaniye'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Osmaniye arası kaç km? Ankara Osmaniye arası kaç saat? Ankara Osmaniye Yol Tarifi, Ankara Osmaniye Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Osmaniye'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA OSMANİYE ARASI KAÇ KM?

Etli Kömbe, Bazlama,Simit, Tutmaç Çorbası, Lahana Sarması, İçli Köfte, Mahluta Çorbası, Fıstıklı Şeker, Tırşık, Zorkun Tava, Çakıldaklı Çorba, Ekşili Köfte ve Kızılcık Şurubu ile meşhur,

Maksutoğlu Yaylası, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi ve Karatepe Aslantaş Milli Parkı'na ev sahipliği yapan Osmaniye ile Ankara arası mesafe:

D750/E90 üzerinden 575 km

ANKARA OSMANİYE ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

D750/E90 üzerinden 6 saat 7 dakika

Otobüs ile

Ortalama 7 - 8 saat

ANKARA OSMANİYE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Osmaniye'ye gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Osmaniye arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Osmaniye otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Ben Turizm 84 TL

Metro Turizm 100 TL

Nevşehir Seyahat 110 TL

Öz Gülaras 90 TL

Can Diyarbakır 100 TL

Siirt Kurtalan Ekspres 70 TL

ASTOR Seyahat 110 TL

As Adana 90 TL

ANKARA OSMANİYE YOL TARİFİ

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