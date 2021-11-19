Ankara Oto Galericileri Derneği Başkanı Kalkan al-sat yapanların çoğaldığını söyledi

ANODER Başkanı İlkay Kalkan, araç fiyatlarının durdurulamayan yükselişini sıfır araç arzı ve hammaddeki sorunlar kadar, farklı mesleklerdeki belgesiz al-sat yapan kişilerin çoğalmasının da etkilediğini ileri sürdü.

Kalkan, mal sahibi herkesin internet üzerinden kendi belirlediği rakamı yazabilmesinin piyasadaki dengesizliği iyice artırdığını söyledi.

Ankara Oto Galericileri Derneği (ANODER) Başkanı İlkay Kalkan, sıfır ve 2'nci el araç piyasasındaki son durumla ilgili gazetemize bilgiler verdi.

TEDARİK SORUNU DEVAM EDİYOR

Kalkan, sıfır araç üretiminde çip ve hammadde krizinin devam ettiğini belirterek, "Pandemi döneminde otomobil arzında sorun yaşanması, parça ve çip sorunundan dolayı sıfırın fiyatı yükseliyor. Sıfır araçtaki yükseliş nedeniyle 2. el araçların fiyatı da buna bağlı olarak artıyor" dedi.

BELGESİZ SATAN ÇOĞALDI

Belgesiz 2. el araç alım satımı yapan kişilerin de piyasayı yükselttiklerini vurgulayan Kalkan, "Bayilerin, galericilerin dışında al satçılar çoğaldı. Diğer meslektekiler de araba alım satımı yapıyor. Araba artık yatırım aracı olduğu için herkes araba alıp satmaya çalışıyor. Galericiler olarak bizler mustaribiz. Piyasada dengeli bir fiyat kalmadı. Herkes internette kendi fiyatını belirliyor" diye konuştu.

OTOMOBİL FİYATLARI YERİNDE DURMUYOR

Gerek sıfır gerek 2. el araca talebin çok arzın az olduğunu belirten Kalkan şöyle devam etti: "Talebin karşılanamamasından dolayı fiyatlar otomatik olarak yükseliyor. Fiyat artışını sıfır bir arabadan örnek vermek gerekirse Ekim ayında 525 bin TL'ye aldığımız ithal aracı Kasım ayının başında 550 bin TL'ye aldık. Şimdi ise aynı aracı bayi 650 bin TL'ye dahi okumuyor."

ALANLAR DA SATANLAR DA MEMNUNİYETSİZ

Kalkan, yatırımlık düşünüldüğü için araç satışlarının bugünlerde hızlı olduğunu, ancak piyasadaki dengesizlikten dolayı alanda ve satanda büyük bir memnuniyetsizlik olduğunu belirtti.

ALAN KAZANIYOR SATAN KAYBEDİYOR

Kalkan, fiyatların sabit olmamasından dolayı bu dönemde alan kişinin kazandığını satanın ise kaybettiğini ifade etti. Araç satan galericinin sattığı aracı yerine koyamadığına da değinen Kalkan, "Kuyumcu bir kilo altın satıyor, hemen bir kilo altın alıyor yerine koyuyor. Ancak biz bunu yapamıyoruz" dedi.

ÖTV İNDİRİMİ HER ARACI KAPSAMALIYDI

Geçtiğimiz aylarda yapılan ÖTV indirimiyle ilgili konuşan Kalkan, "Geçenlerde belirli araçlara ÖTV indirimi yapıldı. 330 bin liralık araç 270 bin liraya düştü, ama çoğu insan bundan faydalanmak istese de faydalanamadı. Bazı araçlara ÖTV'nin uygulanıp bazı araçlara uygulanmaması piyasada sorunlara neden oldu. Her araca ÖTV indirimi uygulanması daha doğru olurdu" diye konuştu.

Osman AKDOĞAN/İLKSAYFA